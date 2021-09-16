1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Roma dönemine ait lahiti satmak isterken yakalandılar

İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, lahdi 750 bin dolara yurt dışına satmaya hazırlandıkları öğrenildi.
16 Eylül 2021 19:24
+Aa- Yazdır
Roma dönemine ait lahiti satmak isterken yakalandılar

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonda, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit (Antik çağda Anadolu'ya özgü olduğu düşünülen küçük boyutlarda lahit) ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, lahdi 750 bin dolara yurt dışına satmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Lahit, Selçuk Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eski uzman çavuş Musa Orhan hakim kaşısına çıktı
16 Eylül 2021 20:08		 Feci ölüm! Kamyonetini durdurmaya çalışıyordu
16 Eylül 2021 18:54
80 bin dolarlık dolandırıcılık: 'Geçersizdir' yazısını fark etmedi
16 Eylül 2021 18:11		 Eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı: 3 yaralı
16 Eylül 2021 15:39
Hırsız, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek kamerayı da çaldı
16 Eylül 2021 15:15		 Evde kaçak kazıya suçüstü: 13 metre çukur kazmışlar
16 Eylül 2021 13:51
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
16 Eylül 2021 12:22		 Esnafın çakmak gazı tüpünün elinde parlama anı kameraya yansıdı
16 Eylül 2021 11:59
Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne ikinci operasyon
16 Eylül 2021 11:52		 Dedikodu nedeniyle 20 yıllık arkadaşlardan biri mezara, diğeri hapse girdi
16 Eylül 2021 11:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:43 - Boğulma olayına giden itfaiye erleri zamanla yarıştı20:41 - Hastanede yüz yüze eğitim20:32 - Vatandaşları 'TURKOVAC' heyecanı sardı20:13 - Barış Manço Parkı arazisinin satılması talebi reddedildi20:10 - İmamın camide bulduğu altınlar sahibine teslim edildi20:08 - Eski uzman çavuş Musa Orhan hakim kaşısına çıktı
20:04 - Yürüme engelli Akın'ın bisikletle zorlu eğitim yolculuğu20:02 - 75 haneli mahallede koronavirüse yakalanan olmadı20:00 - Türk jetleri, NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrası yurda döndü19:58 - Kanuni Sultan Süleyman'ın kaftanı restore ediliyor19:43 - Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 1 milyarı geçti19:38 - Gri listedeki DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı
19:37 - Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı yapıldı19:34 - Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti19:31 - Turizm Müdürü'nden 'sema genelgesi' açıklaması19:27 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:24 - Roma dönemine ait lahiti satmak isterken yakalandılar
19:21 - Troya Hazineleri, 3 bin kuruşa kamulaştırılmasıyla kurtulmuş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 578 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı
2021 KPSS sonuçları açıklandı
Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karadut şurubu 1
beş yıl önce on yıl sonra 1
oksimetre 1
ilhan irem 1
okullar açılacak mı 1
sahte PCR testi 1
tavuk göğsü 1
haydar 1
omerta 1
yaşar 1
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam