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Turizm Müdürü'nden 'sema genelgesi' açıklaması

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programda 'yarı çıplak sema' yapıldığı haberleriyle ilgili olarak, ''Sünnet düğününden restoran açılışına varana kadar semanın kendi ruhuna oturmayan alanlarda sema yapılmaması gerektiğini baştan beri söylüyoruz. Bakanlığımız bu hususlarda bu çerçevelerde genelge hazırlığını tamamlamıştır. En kısa zamanda hayata geçecektir'' dedi.
16 Eylül 2021 19:31
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Turizm Müdürü'nden 'sema genelgesi' açıklaması

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Mevlana'nın 814'üncü doğum yıl dönümü nedeniyle bu yıl 18'incisi düzenlenecek 'Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali', 22 Eylül'de başlayacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, festivalin 30 Eylül'de sona ereceğini belirterek, ''Hazreti Mevlana'nın doğum günü etkinliklerinin ilki 2004 yılında yapılmıştır. Mistik Müzik Festivali, dünyanın her yerinde büyümekte ve kendi alanındaki diğer programlarla yarışmaktadır. Konya Mistik Müzik Festivali'nin, dünyanın en iyi beşinci festivali olarak belirlenmesi, kültür sanat etkinlikleri açısından ülkemizin ve şehrimizin tanıtımında turizm sektöründe takdirle karşılanmaktadır" dedi.

SEMA GENELGESİ

Abdüssettar Yarar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programda, yarı çıplak sema yapılmasına değinerek, şunları söyledi:

''Gerek Konya'da, gerekse Konya dışında sema programı yapılırken, fiziki olarak nelere dikkat edilmeli, sema programını icra edecek heyet veya semazen gruplarının nasıl bir vaziyette bulunmaları gerektiğine dair hazırlığımızı sunmuştuk. 2017 yılında hazırladığımız raporun genelgeye dönüşmesiyle ilgili bir çalışma yapılıyordu. Dün yeniden, Bakan yardımcımızla İzmir'den hareketle konuyla ilgili tekrar görüşmelerimizi yaptık. İnşallah genelgenin çıkması sağlanacak ve yayınlanacak. Bizim genelgedeki kanaatimiz şuydu. Sema programları kendine özgü yerlerde yapılmalı, özellikle mekan olarak. UNESCO, Konya'ya Türkiye'nin şahsında bu programın muhafazasını önerirken, asıl kimliğinin muhafaza edilmesi ve dejenere edilmeden orijinal haliyle yapılmasına ilişkin yetki ve görev vermiştir. Bu çerçevede baktığımızda semanın çıplak ya da farklı bir semazenin yer almayacağını herkes bilir. Semanın icrasında semazenlerin rahat sema yapabilmeleri için mekanın rahat olması lazım. Geniş olması lazım. Sünnet düğününden restoran açılışına varana kadar semanın kendi ruhuna oturmayan alanlarda sema yapılmaması gerektiğini baştan beri söylüyoruz. Bakanlığımızın bu hususlarda bu çerçevelerde genelge hazırlığını tamamlamıştır. En kısa zamanda hayata geçecektir."
DHA
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