Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 1 milyarı geçti
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çift doz aşılananların sayısı 1 milyarı aştı.
|16 Eylül 2021 19:43
|+Aa- Yazdır
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinin yaptığı açıklamada, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de iki doz Kovid-19 aşısı uygulananların sayısının 1 milyarı geçtiği bildirildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada, Çin'de toplamda 2 milyar 160 milyondan fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı ve 1 milyardan fazla kişiye iki doz Kovid-19 aşısı uygulandığı bilgisini paylaştı.
Güncel aşılama rakamlarına göre, 1,4 milyar nüfusa sahip ülkede aşılamaya uygun vatandaşların yaklaşık yüzde 72'si Kovid-19 salgınına karşı iki doz aşısını yaptırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fransa'da aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı
16 Eylül 2021 15:47
|Dünyada bir ilk yaşandı: 4 uzay turisti astronotsuz yola çıktı
16 Eylül 2021 08:29
|BM Zirvesine katılacak lider ve delegelere aşı zorunluluğu
15 Eylül 2021 19:07
|Çocuklara hangi ülkeler kovid aşısı yapıyor?
15 Eylül 2021 09:45
|Araştırma sonucu sızdı: Instagram gençlerde depresyona neden oluyor
15 Eylül 2021 09:24
|Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
15 Eylül 2021 08:37
|Almanların başörtü hazımsızlığı
15 Eylül 2021 07:30
|One Web'in 34 uydusu daha uzaya fırlatıldı
14 Eylül 2021 22:54
|ABD'de alarm! Yoğun bakım ünitesi bulunamıyor
14 Eylül 2021 20:26
|Iphone cihazlarda Pegasus casus yazılımı tehlikesi
14 Eylül 2021 10:27