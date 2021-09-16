1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

75 haneli mahallede koronavirüse yakalanan olmadı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı 75 hane 170 nüfuslu Akköy Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana kimse bu hastalığa yakalanmadı. Köyde sırası gelenlerin hepsi de koronavirüs aşısını yaptırdı. Akköy Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak, "Mahallemizde bugüne kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Aşı sırası gelen herkes aşısını yaptırdı" dedi.
16 Eylül 2021 20:02
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar'a bağlı 75 haneli Akköy Mahallesi'nde koronavirüs salgının başladığı günden bu yana hastalığa yakalanan olmadı. Aşı sırası gelen halkın da tamamı aşılarını yaptırdı. Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak, "Yaklaşık 2 yıldır süren pandemiden dolayı çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Komşularımızda hep kurallara uydu. Pandemide koronavirüse yakalanan komşumuz olmadı. 75 hanede yaklaşık 170 kişi yaşıyor. Pandemi döneminde maskemizi taktık. Devamlı mesafeli olduk. Kurallara uyduk. Ziyaret yapmadık, telefonla görüştük. Yani evlere gidip de oturmadık" diye konuştu.

'AŞI OLMAYANIMIZ KALMADI'

Koronavirüs aşılarını da yaptırdıklarını kaydeden Koçak, "Bundan sonra da inşallah kurallara uyalım istiyoruz. Mahallemizde aşı olmayanımız da kalmadı. Kurallara uyan bir mahallemiz var. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Aşılarımızda çoğumuz 3'üncü dozlarımızı yaptırdık. 2'nci doz aşısını yaptırıp, 3'üncü doz için gününü bekleyenler var" ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl ise, "Pandeminin başından bu yana hiç pozitif vaka saptamadığımız Akköy Mahallemizi tebrik ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Aşılamada da yine aynı şekilde başarılı bir sınav verdiler. Köyün neredeyse tamamına yakını aşısını oldu" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vatandaşları 'TURKOVAC' heyecanı sardı
16 Eylül 2021 20:32		 İmamın camide bulduğu altınlar sahibine teslim edildi
16 Eylül 2021 20:10
Yürüme engelli Akın'ın bisikletle zorlu eğitim yolculuğu
16 Eylül 2021 20:04		 Troya Hazineleri, 3 bin kuruşa kamulaştırılmasıyla kurtulmuş
16 Eylül 2021 19:21
Bilim Kurulu Üyesi: Delta varyantında bazen yanıt alamıyoruz
16 Eylül 2021 18:49		 Diyanet'in bu haftaki hutbesinin konusu fahiş fiyatlar
16 Eylül 2021 16:59
Haftalık vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı
16 Eylül 2021 16:56		 Açıköğretimi bitirdi, 59 yaşında yüksek lisans öğrencisi oldu
16 Eylül 2021 16:17
Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
16 Eylül 2021 15:04		 Sağlık çalışanlarına aşı anketi: Hastaneye yatış oranları düştü
16 Eylül 2021 14:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:43 - Boğulma olayına giden itfaiye erleri zamanla yarıştı20:41 - Hastanede yüz yüze eğitim20:32 - Vatandaşları 'TURKOVAC' heyecanı sardı20:13 - Barış Manço Parkı arazisinin satılması talebi reddedildi20:10 - İmamın camide bulduğu altınlar sahibine teslim edildi20:08 - Eski uzman çavuş Musa Orhan hakim kaşısına çıktı
20:04 - Yürüme engelli Akın'ın bisikletle zorlu eğitim yolculuğu20:02 - 75 haneli mahallede koronavirüse yakalanan olmadı20:00 - Türk jetleri, NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrası yurda döndü19:58 - Kanuni Sultan Süleyman'ın kaftanı restore ediliyor19:43 - Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 1 milyarı geçti19:38 - Gri listedeki DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı
19:37 - Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı yapıldı19:34 - Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti19:31 - Turizm Müdürü'nden 'sema genelgesi' açıklaması19:27 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:24 - Roma dönemine ait lahiti satmak isterken yakalandılar
19:21 - Troya Hazineleri, 3 bin kuruşa kamulaştırılmasıyla kurtulmuş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 578 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı
2021 KPSS sonuçları açıklandı
Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haklısın 1
oksimetre 1
beeo 1
sıkıcı 2
sulama kanalları 2
yalan 2
azizim 1
Pudra şekeri 2
çin 1
litecoin 1
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam