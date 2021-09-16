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Barış Manço Parkı arazisinin satılması talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Emlak Müdürlüğünün Eyüpsultan'daki Barış Manço Parkı arazisinin satışını içeren teklifini oy birliğiyle reddetti.
16 Eylül 2021 20:13
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Barış Manço Parkı arazisinin satılması talebi reddedildi

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nın arazisinin satılmasına ilişkin İBB Emlak Müdürlüğünün teklifi meclis gündemine geldi.

Oylama öncesi konuşan AK Partili Eyüpsultan Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz, İBB'nin parkı satmaya çalıştığını belirterek, mahalle halkının günlerdir nöbet tuttuğunu söyledi.

Bölgede çocukların oynayacağı başka park bulunmadığını kaydeden Gürbüz, "CHP seçmeni arkadaşlar da parkları yıkılmasın diye 10 gündür nöbet tutuyor. Orada siyaset yapan bütün arkadaşlar tepki koyduktan sonra İBB geri adım attı. İBB diyor ki 'parkın içerisinde imarlı alan var'. 20 yıldır var o imar durumu ama niye bir şey yapılmadı? Çünkü orada bir park var ve dokunulmadı. Daire başkanlığı nereyi sattığını bilmiyor. Barış Manço Parkı, 7'den 77'ye bütün insanların nefes aldığı, mutlu olduğu bu park satılacaktı" ifadelerini kullandı.

İBB'nin daha önce Yeşilpınar'daki Gençlik Parkı'nı yıktığını ve Eyüpsultan Belediyesine tahsisli Osmanlı Parkı'ndaki çalışmaları engellediğini söyleyen Gürbüz, "Eyüpsultan'da İBB yönetiminin parklarla ilgili takıntısı var. Ne istiyorsunuz Eyüpsultan'ın parklarından? 3-4 tane parkımız var ve onları da almaya çalışıyorsunuz" diye konuştu.

CHP'li Eyüpsultan Meclis Üyesi Ali Haydar İşkar, parkın imar planlarında konut alanı olarak görüldüğünü belirterek, müdürlükle yaptığı görüşmede kararın sehven gönderildiğinin kendisine bildirildiğini söyledi.

Alanın park olarak kalacağını ifade eden İşkar, CHP olarak kendilerinin de teklifi reddederek Akşemsettin'de hizmet kalitesinin artması için çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Emlak Müdürlüğünün park arazisinin satışını içeren teklifi, komisyon görüşü doğrultusunda meclisteki tüm partilerin oy birliğiyle reddedildi.

- Taşınmaz satış taleplerine CHP de karşı çıktı

İBB Emlak Müdürlüğünün Eyüpsultan'daki taşınmazların satışına ilişkin teklifleri de mecliste görüşüldü.

Komisyon, taşınmazların kentsel dönüşüm ve riskli yapıların tasfiyesinde değerlendirilmesi yönünde görüş belirtti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, parti olarak 3 maddede belirtilen taşınmazların satış talebine kendilerinin de ret oyu vereceğini açıkladı.

Emlak Müdürlüğünün satış talepleri mecliste oy birliğiyle reddedildi.
Anadolu Ajansı
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