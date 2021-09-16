1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaşları 'TURKOVAC' heyecanı sardı

Covid-19 Çağrı Merkezine gelen çağrılar vatandaşların yerli aşı TURKOVAC'a yoğun ilgi ve beklentisini ortaya çıkardı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezini arayan birçok vatandaş, acil kullanım onayı çıkması halinde Ekim ayında seri üretime geçilmesi beklenilen TURKOVAC aşısını olmak istediği bildirildi.
16 Eylül 2021 20:32
+Aa- Yazdır
Vatandaşları 'TURKOVAC' heyecanı sardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edilebilecek aşamaya geldiğini, onayın ardından da Ekim ayında seri üretime geçilebileceğinin müjdesini vermesinin ardından vatandaşları yerli aşı heyecanı sardı.

Covid-19 ile ilgili her türlü çağrının 7/24 yanıtlandığı Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Pandemi Çağrı Merkezine, mevcut aşılar, PCR testi, Covid-19 ilaçları, karantina süresinin yanı sıra yerli aşıyla ilgili birçok çağrının geldiği belirtildi. Ortalama günlük 2 bine yakın çağrının yanıtlandığı merkezde, vatandaşların TURKOVAC'a yoğun ilgi gösterdiği ve üretime geçtikten sonra aşıyı vurdurmak istediği bildirildi.

"Çağrıların çözümlemelerle azaldığını görüyoruz"

Covid-19 Çağrı Merkezine gelen çağrılar hakkında bilgiler paylaşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Covid-19, aşı ve testle ilgili vatandaşlarının sorularının daha önce 112 Acil Çağrı Merkezine geldiğini ve bunun olağanüstü bir yük oluşturmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla çağrı merkezini kurduklarını hatırlattı. Merkezde 7/24 vardiyalı şekilde çalışıldığını belirten Hülür, 11 Ağustos tarihi itibariyle çağrılarda artış yaşandığını ve bu nedenle personel sayısında artışa gittiklerini söyledi. Vatandaşların PCR testi, aşı, Covid-19 ilaçları, karantina süresi ve raporlarının onaylarıyla ilgili aradıklarını ifade eden Hülür, "Buraya günlük gelen çağrıların 3-4 binlere ulaştığı oluyor ama şu sıralar bin 500 sıralarında bir çağrı geliyor. Bu çağrıların yüzde 20'si rapor nedeniyle, yine yüzde 20'si ilacıyla ilgili danışmanlık hizmeti alıyor, yine bir o kadar da aşıyla ilgili çağrılar oluşturuyor. Burası tamamen Covid'in 7/24 yönetildiği bir çağrı merkezi modeliyle hizmet vermekte. Her geçen gün buraya gelen çağrıların bu çözümlemelerle azaldığını da görüyoruz" dedi.

"Soruları cevaplandıran arkadaşlarımız son derece deneyimliler"

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Çağrı Merkezi'nde görevli Dr. Çiğdem Işıksal da, vaka sayısının azalmasıyla birlikte merkeze gelen çağrıların azaldığından bahsetti. Merkeze aşı ve yan etkileriyle ilgili soruların geldiğini belirten Işıksal, "Bu soruları cevaplandıran arkadaşlarımız son derece deneyimliler. Daha çok aşı hakkında kararsız kalan kişilerden aşının yan etkilerinin sorulduğu çağrılar alıyoruz. 3'üncü dozun gerekli olup olmadığı yönünde sorular da geliyor" diye konuştu.

"Yerli aşı olmak istiyorum' diyen çok çağrımız var"

Vatandaşların yerli aşıyla ilgili yoğun bir ilgi ve beklentisi olduğunu aktaran Ambulans ve acil bakım teknikeri Esma Subaşı ise "Yerli aşıyı bekliyorum ve yerli aşı olmak istiyorum' diyen çok çağrımız var. Bir de aşı gönüllüsü olmak için arayan çok çağrımız denk geldi bana. Onları aşı birimine kayıt vermesi için yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İmamın camide bulduğu altınlar sahibine teslim edildi
16 Eylül 2021 20:10		 Yürüme engelli Akın'ın bisikletle zorlu eğitim yolculuğu
16 Eylül 2021 20:04
75 haneli mahallede koronavirüse yakalanan olmadı
16 Eylül 2021 20:02		 Troya Hazineleri, 3 bin kuruşa kamulaştırılmasıyla kurtulmuş
16 Eylül 2021 19:21
Bilim Kurulu Üyesi: Delta varyantında bazen yanıt alamıyoruz
16 Eylül 2021 18:49		 Diyanet'in bu haftaki hutbesinin konusu fahiş fiyatlar
16 Eylül 2021 16:59
Haftalık vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı
16 Eylül 2021 16:56		 Açıköğretimi bitirdi, 59 yaşında yüksek lisans öğrencisi oldu
16 Eylül 2021 16:17
Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
16 Eylül 2021 15:04		 Sağlık çalışanlarına aşı anketi: Hastaneye yatış oranları düştü
16 Eylül 2021 14:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:43 - Boğulma olayına giden itfaiye erleri zamanla yarıştı20:41 - Hastanede yüz yüze eğitim20:32 - Vatandaşları 'TURKOVAC' heyecanı sardı20:13 - Barış Manço Parkı arazisinin satılması talebi reddedildi20:10 - İmamın camide bulduğu altınlar sahibine teslim edildi20:08 - Eski uzman çavuş Musa Orhan hakim kaşısına çıktı
20:04 - Yürüme engelli Akın'ın bisikletle zorlu eğitim yolculuğu20:02 - 75 haneli mahallede koronavirüse yakalanan olmadı20:00 - Türk jetleri, NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrası yurda döndü19:58 - Kanuni Sultan Süleyman'ın kaftanı restore ediliyor19:43 - Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 1 milyarı geçti19:38 - Gri listedeki DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı
19:37 - Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı yapıldı19:34 - Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti19:31 - Turizm Müdürü'nden 'sema genelgesi' açıklaması19:27 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:24 - Roma dönemine ait lahiti satmak isterken yakalandılar
19:21 - Troya Hazineleri, 3 bin kuruşa kamulaştırılmasıyla kurtulmuş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 578 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı
2021 KPSS sonuçları açıklandı
Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beeo 1
okullar açılacak mı 1
WhatsApp 1
neden iki adet muz satıyorsun 1
dönence 1
masumlar apartmanı 2
neden uçlarda yaşıyoruz 1
Fer.ah 1
kelle ütülür 2
Japon turistin elazığ'da bıçaklanması 3
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam