Hastanede yüz yüze eğitim

Erzurum Şehir Hastanesinde yanık tedavi merkezinde tedavi gören Havin Aslan (7) ve Amine Demir (9) hastanenin sınıf öğretmeni Halil Elitok nezaretinde eğitimlerinden geri kalmıyorlar.

Sobada ve elektrik çarpması sonucu yaralanan öğrencilerin hasta yataklarında eğitimlerini veren öğretmen Halil Elitok, "2021-2022 eğitim öğretim yıldönümünde hastanemizde öğrencilerimize eğitim ve öğretimlerini sürdürüyoruz. Çocukların hastalıkları ve pandemi nedeniyle öğrencilerin odalarına giderek bire bir yüz yüze eğitimlerini veriyoruz. Haftalık 10 saatten az olmamak üzere eğitimlerimiz sürüyor. Hasta çocuklarımız hem tedavilerini hem de eğitimlerini aksatmadan sürdürebiliyorlar" diye konuştu.

Öğrenciler ise hasta olmalarına rağmen eğitimlerinden geri kalmadıklarını belirterek, "Burada derslerimizden geri kalmıyoruz. Bizde hem tedavi oluyor hem de derslerimizi yapıyoruz" dedi.