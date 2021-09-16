Prof. Celal Şengör'ün bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı

Öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, "O kadar kızdırdı ki, eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım, bu dehşete düştü" dedi.

Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." ifadelerini kullandı.