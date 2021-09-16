1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Celal Şengör'ün bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı

Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada yayılan bir videosunda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı.
16 Eylül 2021 21:04
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, "O kadar kızdırdı ki, eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım, bu dehşete düştü" dedi.

Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Niğde'de devlet desteğiyle 7,5 milyon liraya çiftlik kurdu
16 Eylül 2021 21:56		 Vatandaşları 'TURKOVAC' heyecanı sardı
16 Eylül 2021 20:32
İmamın camide bulduğu altınlar sahibine teslim edildi
16 Eylül 2021 20:10		 Yürüme engelli Akın'ın bisikletle zorlu eğitim yolculuğu
16 Eylül 2021 20:04
75 haneli mahallede koronavirüse yakalanan olmadı
16 Eylül 2021 20:02		 Troya Hazineleri, 3 bin kuruşa kamulaştırılmasıyla kurtulmuş
16 Eylül 2021 19:21
Bilim Kurulu Üyesi: Delta varyantında bazen yanıt alamıyoruz
16 Eylül 2021 18:49		 Diyanet'in bu haftaki hutbesinin konusu fahiş fiyatlar
16 Eylül 2021 16:59
Haftalık vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı
16 Eylül 2021 16:56		 Açıköğretimi bitirdi, 59 yaşında yüksek lisans öğrencisi oldu
16 Eylül 2021 16:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:19 - THY, 'Dünyanın En İyileri' arasında gösterildi22:17 - Konut Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 2,8 arttı22:13 - 'Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede kararlıyız'22:09 - Ağır silahlı ve tehlikeli: Akıncı SİHA envanterde21:56 - Niğde'de devlet desteğiyle 7,5 milyon liraya çiftlik kurdu21:46 - Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi
21:45 - İçişleri Bakanlığının yüz yıllık kitap arşivi bu kütüphanede21:35 - Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı21:17 - Füzelerin saklandığı NATO üssü turizme kazandırılacak21:11 - A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi21:05 - Google'dan transatlantik fiber kablo: 3 ülkeyi birbirine bağladı21:04 - Prof. Celal Şengör'ün bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı
20:48 - Meslek lisesi stajyerlerinin ücretini devlet ödeyecek20:43 - Boğulma olayına giden itfaiye erleri zamanla yarıştı20:41 - Hastanede yüz yüze eğitim20:32 - Vatandaşları 'TURKOVAC' heyecanı sardı20:13 - Barış Manço Parkı arazisinin satılması talebi reddedildi
20:10 - İmamın camide bulduğu altınlar sahibine teslim edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 578 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı
2021 KPSS sonuçları açıklandı
Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sebep olmak vs vesile olmak 2
gereği düşünüldü 1
hegemonya 1
tavuk göğsü 1
Pudra şekeri 2
problem çözme 1
çin 1
Bugün olanlar 2
karavan kültürü 1
iyimserlik 1
SON İLANLAR
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 15 İşçi Alacak
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam