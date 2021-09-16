Google'dan transatlantik fiber kablo: 3 ülkeyi birbirine bağladı
Google, ABD, İngiltere ve İspanya'yı birbirine bağlamak için Atlas Okyanusu'nun altından binlerce kilometre uzunluğunda fiber optik internet kablosu döşedi.
|16 Eylül 2021 21:05
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Teknoloji devi Google, yeni okyanus altı internet kablosu ile iki kıtayı birleştirmeye hazırlanıyor.
6 bin 250 kilometre uzunluğundaki yeni jenerasyon fiber optik kablo, saniyede 350 terabit veri aktarma kapasitesine sahip.
Gelecek yıl hizmete girecek kabloya yazılım dünyasının öncü isimlerinden Grace Hopper'ın ismi verildi.
Hopper, yazılımlardaki hatalar için 'bug' ifadesini ilk kullanan kişi olarak da tarihe geçmişti.
NTV'nin Business Insider'dan aktardığına göre, yeni kablo ile uluslararası internet veri trafiğinin daha da hızlandırılması hedefleniyor.
Şirket, bu amaçla önümüzdeki Atlas Okyanusu altından Amerika ve Afrika kıtalarını bağlayacak yeni fiber optik kabloları da döşeyecek.
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