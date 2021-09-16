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Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.
16 Eylül 2021 21:35
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Lazio'yu mağlup ederek gruplara iyi başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrılarak gruplara iyi başlangıç yapmış oldu. Aslan'ın tek golü 67. dakikada İtalyan ekibinin kalecisi Thomas Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

Galatasaray grubun ikinci haftasında 30 Ekim'de Fransa deplasmanında Marsilya ile karşılaşacak.
Memurlar.Net
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