İçişleri Bakanlığının yüz yıllık kitap arşivi bu kütüphanede
27 Mayıs darbesinde gözaltındayken hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in adının verildiği kütüphane oluşturuldu.
|16 Eylül 2021 21:45
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İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde yeni bir kütüphane kuruldu. Kütüphaneye 27 Mayıs darbesinde gözaltındayken hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in ismi verildi.
Bakanlığın deposunda bulunan yüz yıllık eserlerin de yer aldığı çok sayıda kitap bu kütüphaneye taşındı.
7 bin 940 kitap yer alıyor
Kütüphanede akademik çalışmalara ve araştırmalara kaynaklık edecek 7 bin 940 kitap bulunuyor.
Kütüphanedeki en eski kitaplar arasında ise 1328 yılına ait "Kanun-u Cezanın Mevaddi Kaime ve Muaddelesi Hakkında Teşrih ve Tenkid" adlı eser yer alıyor.
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