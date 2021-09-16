Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi
|16 Eylül 2021 21:46
|+Aa- Yazdır
Türk dünyasının 2020 Kültür Başkenti Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nda alınan kararla Bursa, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi.
Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın gelecek yıl için Türk dünyası kültür başkenti olmasını önerdi:
"2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Osmanlı devletine başkentlik yapmış, tarihi ve mimari dokusu ile büyüleyen, yeşili ve doğal güzellikleriyle de ziyaret edenleri hayran bırakan Bursa'mızın adaylığını büyük bir memnuniyetle açıklamak istiyorum. Bursa şehrimizin Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi için sizlerin de desteklerini bekliyor, Hive, Eskişehir ve Kastamonu gibi Bursa'mızın aynı özveri ile çalışarak Türk dünyası kültür başkentleri arasında yerini alacağına inanıyorum."
2022 Süleyman Çelebi'yi anma yılı ilan edildi
Toplantıda, katılımcılar öneriyi kabul ederek Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilmesini kararlaştırdı.
Kararla, gelecek sene doğumunun 100. yılı kutlanacak Kırgız sanatçı Toktobolot Abdumomunov ve Azerbaycanlı besteci Fikret Amirov ile 2022'de ölümünün 600. yıl dönümü olan Türk mutasavvıf Süleyman Çelebi'yi anma yılı ilan edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede kararlıyız'
16 Eylül 2021 22:13
|Barış Manço Parkı arazisinin satılması talebi reddedildi
16 Eylül 2021 20:13
|Turizm Müdürü'nden 'sema genelgesi' açıklaması
16 Eylül 2021 19:31
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
16 Eylül 2021 19:27
|Diyanet'ten 4-6 yaş Kur'an kurslarına ilişkin açıklama
16 Eylül 2021 19:07
|Bakan Varank, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nı izledi
16 Eylül 2021 19:04
|Bahçeli: Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır
16 Eylül 2021 18:05
|İmamoğlu veto etmişti: Sağlık çalışanları toplu ulaşımı ücretsiz kullanacak
16 Eylül 2021 17:53
|Erdoğan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası açılışına katıldı
16 Eylül 2021 17:36
|Ak Parti'den 56 maddelik kanun teklifi: İşte teklifin ayrıntıları
16 Eylül 2021 17:14