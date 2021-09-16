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Konut Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 2,8 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) temmuzda aylık yüzde 2,8 ve yıllık yüzde 31 artışla 185,3 seviyesinde gerçekleşti.
16 Eylül 2021 22:17
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Konut Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 2,8 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 185,3 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 31 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 10,2 oldu.

3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7'lik, Ankara ve İzmir'de ise yüzde 2,3'lük artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 28,1, Ankara'da yüzde 27,1 ve İzmir'de 31,4 yükseldi.
Anadolu Ajansı
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