TRT Müzik eski Kanal Koordinatörü hayatını kaybetti
|16 Eylül 2021 22:41
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2019 yılına kadar TRT Müzik Kanal Koordinatörü olarak görev yapan Süleyman Bektaş, dün gece hayatını kaybetti. Bektaş'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Trabzon Çarşıbaşı Fener Mahallesi Sahil Camisi'nden kaldırılacak.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Süleyman Bektaş'ın vefatının ardından bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Değerli meslektaşımız Süleyman Bektaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Bektaş'ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz" denildi.
SÜLEYMAN BEKTAŞ KİMDİR?
1970 yılında Çarşıbaşı Trabzon'da doğan Süleyman Bektaş, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.
Mesleğe 1991 yılında Star TV'de başlayan Bektaş, daha sonra Kanal 6 Televizyonu'nda çalıştı. Mesleğini TRT'de yapımcı yönetmen olarak sürdürdü.
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