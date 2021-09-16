1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dalyan sazlıkları misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce turistin sazlıklar arasında teknelerle gezdiği doğal güzellikleriyle ünlü Dalyan Kanalı, bu yıl da misafirlerinin öncelikleri arasında yer alıyor.
16 Eylül 2021 23:08
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Dalyan Kanalı'nda turistik gezilerde kullanılan tur tekneleri, labirent görünümlü sazlıkların arasında turistleri gezdiriyor.

Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

Bölgeye tatil için gelen yerli turistler, sazlıklar arasında günübirlik tekne turlarına katılıyor. Turun ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, plajdan denize giriyor.

Dalyan'da yaklaşık 32 yıldır turizm işletmeciliği yapan Özay Akdoğan, Dalyan Kanalı'nda 500'e yakın teknenin turizme hizmet verdiğini söyledi.

Akdoğan, gelen misafirlerin kanalın etrafında bulunan İztuzu Plajını, nesli tehlike altındaki caretta carettaları, çamur banyolarını gördüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Kürdistan' logolu şapka üretimi yapan fabrikaya baskın
16 Eylül 2021 23:27		 Füzelerin saklandığı NATO üssü turizme kazandırılacak
16 Eylül 2021 21:17
Bıçakla yaralanan Japon turist, Elazığlı ailenin misafiri oldu
16 Eylül 2021 17:30		 Yusufeli yedinci değişim için gün sayıyor
16 Eylül 2021 16:50
Konya'da bu defa dev yarıklar oluştu
16 Eylül 2021 16:24		 İBB'ye metro projeleri için borçlanma yetkisi
16 Eylül 2021 16:11
Aşiret düğününde damat, paraları taşımakta zorlandı
16 Eylül 2021 14:45		 Trabzon'da belediye başkanından 'Kürdistan siparişi' baskını
16 Eylül 2021 14:07
Ankara'nın iki ilçesinde su kesintisi
15 Eylül 2021 23:55		 UNESCO mirası Arslantepe'ye yoğun ilgi
15 Eylül 2021 22:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - Aynı işi yapmak aynı miktarda emekli aylığı alınacağı anlamına gelir mi?00:00 - Gezdikçe kazan, kazandıkça gez23:58 - Fenerbahçe, 3 puan fırsatını tepti!23:48 - Trafik cezasında 'tebligat' ayarı23:46 - 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' TRT 1'de izleyiciyle buluştu23:32 - AK Partili üye ile İYİ Partili Yıldız arasında 'CS GO' tartışması
23:27 - 'Kürdistan' logolu şapka üretimi yapan fabrikaya baskın23:10 - KGM personeli: Maskelerini araçlardan dışarı atmasınlar23:08 - Dalyan sazlıkları misafirlerini ağırlamaya devam ediyor23:05 - TTK Başkanı: Neyi koruyacağımızı şaşırmış durumdayız23:03 - Türkiye'nin yeni zırhlı aracı Altuğ 8x8 göreve hazırlanıyor22:50 - Ali Yalçın: Bu toplu sözleşmede 21 yeni kazanım var
22:41 - TRT Müzik eski Kanal Koordinatörü hayatını kaybetti22:37 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de bir otelin açılışını yaptı22:35 - Cep telefonuyla tuvalete girenlere kötü haber!22:19 - THY, 'Dünyanın En İyileri' arasında gösterildi22:17 - Konut Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 2,8 arttı
22:13 - 'Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede kararlıyız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gezdikçe kazan, kazandıkça gez
Aynı işi yapmak aynı miktarda emekli aylığı alınacağı anlamına gelir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sebep olmak vs vesile olmak 2
WhatsApp 1
sorma ne haldeyim 2
hegemonya 1
yalan 2
zeynep bastık 3
de lege ferenda 1
ilhan irem 1
Japon turistin elazığ'da bıçaklanması 3
karavan kültürü 1
SON İLANLAR
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 15 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 31 İşçi Alacak
İzmir İnovasyon ve Teknoloji Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 20 İşçi Alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Baypas 5 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam