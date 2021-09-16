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Trafik cezasında 'tebligat' ayarı

Aylar sonra tebliğ edilen trafik para cezaları ile ilgili Kamu Denetleme Kurulu'ndan kritik bir karar çıktı. Cezaların 9-10 ay sonra toplu biçimde ulaştırılmasının 'Hukuk Güvenliği ve Öngörülebilirlik İlkesi'ne aykırı olduğuna karar verildi. O kararı CNN TÜRK yayınına katılan avukat yasemin bal değerlendirdi.
16 Eylül 2021 23:48
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Trafikte kesilen idari para cezalarının aylar sonra tebliğ edilmesi, gerek ödemeler gerekse 2. El araç alım satımı konusunda mağduriyetlere neden oluyor.

Kamu Denetleme Kurulu'ndan konuyla ilgili tebliğde 30 iş günü şartını içeren bir karar çıktı. CNN TÜRK yayınına katılan avukat yasemin bal, kararın detaylarını anlattı.
Memurlar.Net
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