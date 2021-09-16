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'Kürdistan' logolu şapka üretimi yapan fabrikaya baskın

Trabzon'da Şalpazarı Belediye Başkanı Kurukız, ilçede "Kürdistan' logolu şapka üretimi yapan fabrikaya baskın düzenledi. Kurukız, şapkaları dışarı çıkarıp yaktı.
16 Eylül 2021 23:27
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'Kürdistan' logolu şapka üretimi yapan fabrikaya baskın

Trabzon'un Şalpazarı İlçesinde faaliyetin sürdüren şapka fabrikasında 'Kürdistan' logolu şapka üretimi ilçeyi karıştırdı.

Taka gazetesinin haberine göre fabrikada, Kürdistan logolu şapka üretildiği bilgisini alan ilçe belediye başkanı Refik Kurukız, zabıtalar ile fabrikaya baskın düzenledi. Kurukız , fabrikada üretilen Kürdistan logolu şapkaları dışarı çıkarıp yaktı.

Üretimle açıklama yapan Kurukız, "Burası Şalpazarı. Çepni Kültürümüzü, atalarımızın mirasını burada yaşatıyoruz. Burası öz be öz Türk Yurdudur. İlçemizde böyle bir hadisenin yaşanması tüm ilçe halkımız gibi beni de derinden üzmüştür. Belediyemiz olaya anında müdahale yaparak şapkaları imha etmiştir" dedi.

Kurukız , açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde tekstil imalatı yapan firmanın bu amblem ve renkleri taşıyan üretim yapması üzerine biz de kayıtsız kalamadık. Biz Türk milletiyiz. Ülkemizi bölmek isteyenlerin amblemleri Şalpazarı İlçesinde üretilemez. Türk Milliyetçisi olarak bunların burada üretilmesine burada müsaade edemeyiz. PKK örgütüne hizmet edecek olan amblemin burada üretilmesi bizi üzdü. Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu vatan topraklarında hainlere hizmet edecek bir ürünü burada yaptırmayız. Son damla kanımıza kadar mücadele edeceğiz."
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