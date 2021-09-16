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AK Partili üye ile İYİ Partili Yıldız arasında 'CS GO' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis toplantısında AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İYİ Partili meclis üyesi Taylan Yıldız'ın bilgisayarındaki CS:GO adlı oyunun çıkartmasının reklam olduğunu savundu.
16 Eylül 2021 23:32
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AK Partili üye ile İYİ Partili Yıldız arasında 'CS GO' tartışması

Taylan Yıldız, Twitter üzerinden toplantının söz konusu kısmının görüntüsünü paylaşarak, "Kürsüde konuşurken laptopumun üstündeki çıkarmayı gören AK Parti meclis üyesi: 'CS:GO diye bir oyun sitesinin reklamını yapıyor. Ne kadar ücret alıyor ondan?" ifadelerine yer verdi.

Gökkuş, İBB Meclisi'ndeki konuşmasında Taylan Yıldız'a yönelik, "Arkadaşlar her şeyi ranta çeviriyorlar. Kullandığı şeyde CS:GO diye bir oyun sitesinin reklamını yapıyor. Ne kadar ücret alıyor bundan? Nereye harcıyor bunu gençliğe mi harcıyor. Popülizm yapmayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Taylan Yıldız, Gökkuş'a bilgisayarını kameralara çevirerek "Counter Strike çıkartmamı görmüşler. Bunu sponsorluğa bağlamak dünyanın en abes durumu. Ben bu şekilde iki sene öncede çıkmıştım. Çokta güzel olmuştu. Hatta global reddite trend olmuştu. Bununla gurur duymanız lazım." yanıtını verdi.

Memurlar.Net
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