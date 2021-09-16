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'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' TRT 1'de izleyiciyle buluştu

Her perşembe saat 20.00'de yayınlanacak dizinin gala etkinliği İstanbul Deniz Müzesi'nde yapıldı
16 Eylül 2021 23:46
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'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' TRT 1'de izleyiciyle buluştu

TRT 1'in yeni projesi "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu.

Midilli'den çıkan 4 kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizide oyuncular Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.

İstanbul Deniz Müzesi'nde düzenlenen dizinin gala etkinliğine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın yanı sıra dizinin oyuncuları katıldı.

Sobacı ile oyuncular, gösterim öncesinde müzeyi gezerek, Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağını inceledi.

- "İlk defa Türkiye'nin denizcilik tarihine ilişkin bu derece büyük bir proje yaşama geçiriliyor"

TRT Genel Müdürü Sobacı, burada yaptığı konuşmada, "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı"nın henüz ekrana girmeden üzerine en çok konuşulan dizilerden biri olduğunu söyledi.

Sobacı, "TRT'nin özellikle tarihi dizilerde, dönem dizilerinde elde ettiği başarı elbette ki bu dizimizin de konuşulmasında en önemli etkenlerden biriydi. Biz TRT olarak, kamu yayıncılığının gereklerini de gözeterek özel kanalların odaklanamadığı, yapmakta zorlanacağı projelere veya alanlara kamu yararı doğrultusunda yönelmeye ve odaklanmaya çalışıyoruz." dedi.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, Doğu Akdeniz'de yaşanan siyasi gelişmeler ve Ege Denizi'nde yaşanan sorunların denizler ile "Mavi Vatan" konseptinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığını kaydeden Sobacı, diziyle Mavi Vatan konseptine ilişkin bir farkındalığın ortaya çıkmasını umut ettiklerini belirtti.

Türkiye dizi tarihinde ilk deniz dizisini yaptıklarına dikkati çeken Sobacı, şöyle devam etti:

"Türk dizi tarihinin ilk deniz dizisi, bunu özellikle vurgulamak, altını çizmek istiyorum. İlk defa Türkiye'nin denizcilik tarihine ilişkin bu derece büyük bir proje yaşama geçiriliyor. Bu anlamda aslında biz TRT olarak Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Barbaros kardeşlerin hikayesini anlatmaktan, ecdadımızın denizlerdeki başarısını hikayeleştirmekten ve uluslararası kamuoyuna, ulusal kamuoyuna aktarmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak ise çekim teknikleri açısından zorlukları olan bir projeye imza atıldığını dile getirerek, "Sanatta da bu geçerlidir. En basit veya en minör mekansal dolaşımı çok iyi kullanabilirseniz en büyük konuları aşabilecek düzeyde bir ulaşıma sahip olursunuz. Biz TRT olarak bu dizimizle bunu başardığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Heyecanla bugünü beklediğinin altını çizen Albayrak, kendilerinden önceki TRT yönetiminin çok değerli çalışmalar üreterek çıtayı yukarılara taşıdığını ve bu seviyeyi sürdürmek istediklerini anlattı.

- "Bu hikayeyi ekip olarak yansıtabildiğimiz inancındayım"

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, dizinin çok özel bir projede olduğunu kaydederek, "Bu hikayeyi ekip olarak yansıtabildiğimiz inancındayım. Bu akşam hep beraber izleyeceğiz ve sonunu birlikte göreceğiz. Bu işin değerini seyirci belirleyecek. Umarım seyirci de bizim kadar beğenir." diye konuştu.

Oyuncu İsmail Filiz, dizinin kendisi için 1 buçuk yıl önceden başlayan bir hikaye olduğunu, yapım için Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın sayılı büyük platoları yapıldığını dile getirdi.

Filiz, Türkiye'deki ilk deniz konseptli işi çektiklerini ifade ederek, "Mavi Vatan vurgusunun ön planda olduğu bir dönemde bu tarz bir işle tarihin tekrar canlandırılması bu diziyi derdi olan yapımlar sınıfına sokuyor. Bu anlamda içinde bulunduğum için hep mutlu hem de gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Devrim Evin de beklediği gibi bir çekim süreci yaşadıklarını, dizide Fransız bir komutan olan "Antuan" karakterine hayat verdiğini bildirdi.

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizi, her perşembe saat 20.00'de TRT1'de yayınlanacak.
Anadolu Ajansı
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