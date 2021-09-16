Fenerbahçe, 3 puan fırsatını tepti!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.
|16 Eylül 2021 23:58
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