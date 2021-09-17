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Diyanet İşleri Başkanlığına Erbaş'ın yeniden atanması kararı Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığına Erbaş'ın yeniden atanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
17 Eylül 2021 00:07
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Diyanet İşleri Başkanlığına Erbaş'ın yeniden atanması kararı Resmi Gazete'de

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/464

Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ali ERBAŞ yeniden atanmıştır.

16 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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