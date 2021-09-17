Diyanet İşleri Başkanlığına Erbaş'ın yeniden atanması kararı Resmi Gazete'de
Diyanet İşleri Başkanlığına Erbaş'ın yeniden atanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
|17 Eylül 2021 00:07
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