Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ay ertelendi

MEB: PCR TESTİ VERMEYENE GÖREV VERMEYİN Aşı olmayan ve PCR testi vermeyen personel direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında görev alamayacak. Ayrıca PCR testi zorunluluğu özel okul ve yurt hizmeti veren kurumlar da uygulanacak