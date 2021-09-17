1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.<
17 Eylül 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat ve Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak
17 Eylül 2021 10:22		 Doktorlardan 5 dakikalık muayene tepkisi
17 Eylül 2021 10:04
Tinerciler sokakta huzur kaçırıyor
17 Eylül 2021 09:55		 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan kahvede oyun oynayanlara azar
17 Eylül 2021 09:36
Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: Okumayı unutmuş öğrenciler var
17 Eylül 2021 09:30		 Tekirdağ'da su rezaleti vatandaşı çileden çıkardı
17 Eylül 2021 09:22
Gençler çağırdı Selçuk Bayraktar Mirkelam müziği eşliğinde koştu
17 Eylül 2021 09:20		 'Dünyanın en etkili Türkü' Fatih Birol'un başarısının sırrı
17 Eylül 2021 09:03
Çocuk giysisinde kordon tehlikesi
17 Eylül 2021 08:31		 Van Gölü'nde kuraklık tehlikesi
17 Eylül 2021 08:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:27 - Giresun'da dere debisi yükseldi, tedbir amaçlı eğitime ara verildi10:25 - AYM: İğneden sonra sinirinde hasar oluşan kişinin hakkı ihlal edildi10:22 - İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak10:15 - Yıllık izin kullanan müdür yardımcısına ek ders ücreti ödenir mi?10:09 - Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:08 - Borsa güne yükselişle başladı
10:07 - Kiralayıp çaldılar, satıp yedek anahtarla yine çaldılar10:04 - Doktorlardan 5 dakikalık muayene tepkisi09:55 - Tinerciler sokakta huzur kaçırıyor09:40 - Erdoğan kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek09:39 - Adalet Bakanlığından tanıklara karekodlu bilgilendirme imkanı09:36 - Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan kahvede oyun oynayanlara azar
09:35 - Başkent'te balık bolluğu yaşanıyor09:34 - Bartın'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı09:33 - Dolar güne yükselişle başladı09:30 - Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: Okumayı unutmuş öğrenciler var09:29 - ABD'den Türkiye'de yaşayan 5 kişiye 'El Kaide'ye yardım' gerekçesiyle yaptırım kararı
09:25 - Kocaeli'de komşuları ulaşamadı! Kokuyu duyup eve girenler cansız bedenine ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr Ali Erbaş yeniden atandı
Konutta artış sanal, tehlike gerçek
Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: Okumayı unutmuş öğrenciler var
Proje okullarında müdür başyardımcısı kadrosu düzenlemesi
Çocuk giysisinde kordon tehlikesi
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ay ertelendi
Millet İttifakı'nda HDP krizi büyüyor
'Dünyanın en etkili Türkü' Fatih Birol'un başarısının sırrı
Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
Koronalı genç kadından ilginç ceza tepkisi: İsterseniz 10 bin lira yazın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haklısın 1
litecoin 1
erol evgin 1
sebep olmak vs vesile olmak 2
ıhlamur 1
ilhan irem 1
Pudra şekeri 2
kendisiyle dalga geçen insan 1
beeo 1
yalan 1
SON İLANLAR
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam