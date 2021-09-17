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Afganlar Türkiye'yi dost olarak görüyor

Areda Survey, internet üzerinden Afganistan'ın nabzını tuttu. Ankete katılan 1113 Afgan'ın %64'ü imkan olsa göçmek istiyor. %35,2'si ise ülkede kalacağını ifade etti. "Hangi ülkeyle iyi ilişkiler geliştirilmesini istersiniz?" sorusuna %36,3 "Türkiye" cevabını verdi. "Hangi ülkeyi sizin için dost/daha yakın hissediyorsunuz" sorusuna verilen cevaplarda da "Türkiye" %29,5 ile ilk sırada yer aldı.
17 Eylül 2021 06:15
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Afganlar Türkiye'yi dost olarak görüyor

Araştırma şirketi Areda Survey Afganistan halkının nabzını tuttu. İnternet üzerinden gerçekleştirilen ve 1113 Afganistan vatandaşının katıldığı anket, yabancı ülke askerlerinin Afganistan'dan tahliye sürecinin hemen ardından, 2-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturdu. Başkent Kabil ile birlikte 34 yerleşim bölgesini kapsayan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

TÜRKİYE BEŞİNCİ TERCİHLERİ

"İmkanınız olsa Afganistan'dan göç eder misiniz" sorusuna katılımcıların yüzde 64,8'i "evet", yüzde 35,2'si "hayır" cevabı verdi. Hangi ülkeye göç etmek istedikleri sorulan katılımcıların cevabı 32,3 oranında "Avrupa ülkeleri" oldu. Yüzde 17,2'si "ABD", yüzde 13,8'i "Kanada", yüzde 9,2'si "Avustralya", yüzde 8,7'si "Türkiye", yüzde 4,2'si "Rusya", yüzde 2,9'u "Hindistan", yüzde 2,4'ü ise "Suudi Arabistan" dedi.

"KADIN HAKLARI" DİYEN YÜZDE 3,6

Ankete katılanlar, "Afganistan'daki en önemli sorun nedir" sorusuna yüzde 22,4 oranıyla "iç savaş" cevabını verdi. İlgili soruya verilen diğer cevaplar şöyle: İşsizlik yüzde 21,4, güvenlik yüzde 15,2, adalet yüzde 13,1, özgürlük yüzde 9,2, ekonomi yüzde 8,4, demokrasi yüzde 5,8, kadın hakları yüzde 3,6, eğitim yüzde 0,7, yolsuzluk yüzde 0,2.

HALK YABANCI ASKERE MESAFELİ

"ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesini doğru buluyor musunuz" sorusuna, vatandaşların yüzde 60,8'i "evet", yüzde 39,2'si ise "hayır" dedi. "Hangi ülke askerinin güvenliği sağlamak için Afganistan'da bulunmasını istersiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 55,2'si "hiçbir ülkeden asker istemiyorum" cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 22'si Türk askerini, yüzde 9,4'ü ABD, yüzde 6,4'ü Çin, yüzde 3,7'si S.Arabistan, yüzde 1,4'ü Rusya, yüzde 1,2'si İtalya, yüzde 0,7'si ise Almanya askerini istediği yönünde görüş bildirdi.

TALİBAN'A DESTEK YÜZDE 47,1

Katılımcıların yüzde 52,9'u Taliban yönetimini desteklemediğini açıkladı. Yüzde 47,1'i ise Taliban yönetimini desteklediğini bildirdi. "Daha iyi bir gelecek için Taliban yönetiminin hangi ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmesini istiyorsunuz" sorusuna ankete katılanların yüzde 36,3'ü "Türkiye" dedi. Yüzde 14,8'i ABD, yüzde 14,1'i Çin, yüzde 5,9'u İngiltere, yüzde 5,7'si S.Arabistan, yüzde 2'si Hindistan, yüzde 0,6'sı Japonya, yüzde 0,1'i Almanya cevabını verdi.


LİDER ÜLKE TÜRKİYE

"Hangi ülkeyi sizin için dost/daha yakın hissediyorsunuz" sorusuna yüzde 29,5 oranında "Türkiye" cevabı verildi. Türkiye'yi yüzde 17,4 ile Hindistan, yüzde 7,2 ile Japonya, yüzde 5,9 ile Çin ve S.Arabistan, yüzde 5,7 ile Almanya, yüzde 5,3 ile Pakistan izlerken; yüzde 3,5 ile ABD ise en güvenilmeyen ülke olarak öne çıktı. Araştırmada yer alan "Sizce İslam dünyasının lideri kim?" sorusuna katılımcıların yüzde 44,1'inin cevabı "Türkiye" oldu. Bu sıralamayı yüzde 17,1 ile Mısır, yüzde 8,5 ile Katar, yüzde 4,5 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 4,4 ile S.Arabistan, yüzde 2,8 ile Irak, yüzde 2,7 ile İran, yüzde 2,1 ile Cezayir izledi.

İnternet kullanım oranı çok düşük

Araştırmanın künyesinde sonuçların, olağandışı gelişmeler ve ülkedeki kaos ortamından etkilenme olasılığı bulunduğu ifade edildi. Araştırma, Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI) yöntemiyle gerçekleştirilirken, 39,38 milyonluk Afganistan halkının yüzde 22'lik bölümünün yani yaklaşık 8.64 milyonunun internet kullanıcısı olduğu, 4,40 milyonunun sosyal medya kullandığı bildirildi. Ülkedeki okur-yazarlık düzeyinin ise 2018'de yüzde 43,02 olduğu bilgisi verildi.

Aybike Eroğlu
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