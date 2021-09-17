Zorunlu PCR vakaları yakaladı
|17 Eylül 2021 06:40
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Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayılarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Önceki gün yayımlanan koronavirüs tablosuna göre, günde yaklaşık 350 bin PCR yapılırken, 28 binin üzerinde kişinin testi pozitif çıktı. Uzmanlar, vakaların yüksek çıkmasını 3 nedene bağlıyor.
ZORUNLU PCR TESTİ VAKALARI YAKALIYOR
Koronavirüs salgını kapsamında hızla artan vaka sayılarının önüne geçebilmek
için belli alanlarda PCR testi uygulaması bir hafta önce başlamıştı. Şehirler
arası seyahat, konser, sinema, tiyatro, okul gibi vatandaşların toplu olarak
bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi isteniyor. Hiçbir
semptom belirtisi olmayan kişilerin test yaptırmasıyla belli oranda vaka yakalandığı
ifade ediliyor. Uzun bir tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren
milyonlarca vatandaşın yaşadıkları illere geri dönüşleriyle beraber hastaneye
yatışlarda gözle görülür bir artış yaşandı. Delta varyantının çok hızlı bulaşması
ile birlikte aşılarını tamamlamayan kişiler ile aşısız kişiler vakaların artmasına
sebep oldu. 30 binlere dayanan vaka sayısında varyantların da önemli derecede
etkisi oldu.
ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON GÖRÜLME ORANI ARTTI
Tatil dönüşünde artan vakalar, okulların açılması ile beraber sayıyı daha da yükseltti. Son dönemde Delta varyantı ile birlikte çocuklarda da enfeksiyon görülme oranının daha arttığı ifade ediliyor. Çocukların da hastaneye yatacak kadar ağır seyrettiği vakalar yaşandığı belirtiliyor. Okullarda, yapılacak PCR taramasıyla çocuklarda enfeksiyon belirtisinin ne kadar olduğu tespit edilecek. Bu çalışma ile hastalık belirtisi olamayan çocukların da tespit edilmesi öngörülüyor.
Ek yataklar açılıyor
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Aşılama, enfeksiyonu kontrol edecek seviyede değil. Delta varyantı aşısızlar arasında çok hızlı bir şekilde bulaşıyor. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı da artıyor. Ek yoğun bakım yatağı açılmaya başlandı. Aşı büyük avantaj. Bağışıklık sistemi aşı ile virüsü önceden tanıyor. Varyantlar ne kadar değişirse değişsin aşısız olanlara göre aşılılar büyük avantajlı" dedi.
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