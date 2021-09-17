900 bin esnaf için vergi muafiyeti geliyor

56 madde olduğu öğrenilen ve tamamlanmak üzere olan teklifte şu düzenlemelerin yer alacağı belirtiliyor:

- Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Bu vergi muafiyetinin yaklaşık 900 bin esnafı kapsaması bekleniyor.

- Çiftçiye de vergi indirimi geliyor. Tarımsal desteklerden kesinti çok eleştiriliyordu. Burada yapılacak düzenleme ile artık desteklerden vergi alınmayacak.

- İnternet üzerinden para kazananlara kolaylık getiriliyor. Yayınladıkları videolardan reklam alarak para kazananlar, vergi mükellefi haline geliyordu ve defter tutma zorunluluğu vardı. Bu kişiler yine vergi mükellefi olacaklar ancak banka, onlara yatan paranın stopajını 'doğrudan' kesecek. Sorumlu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj alınacak.

- Meslek lisesi stajerlerinin işveren üzerindeki yükü de kaldırılıyor. Öğrencilere staj sırasında 767 lira veriliyor. Bu paranın 3'te 1'ini işveren ödüyor. Artık ücretin tamamını devlet ödeyecek. Rakamın da bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Lise 9-10-11-12. sınıflarda okuyup da kalfalık yapanların aldığı rakam da artırılacak.

- Geçici vergi beyannameleri üç ayda bir, yılda dört defa veriliyordu. Burada da bir değişikliğe gidiliyor. Yılda üç beyanname verilecek.