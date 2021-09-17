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Millet İttifakı'nda HDP krizi büyüyor

Kulislerde, HDP'nin Millet İttifakı'ndan bağımsız yeni bir arayış içinde olduğu, 2023 seçimlerinde ittifak içinde yer almayabileceği konuşuluyor.
17 Eylül 2021 07:45
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Millet İttifakı'nda HDP krizi büyüyor

Terör soruşturmaları nedeniyle cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'HDP'yi ciddiye almayanlar kaybeder' tehdidinden sonra, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan'ın da, katıldığı bir televizyon programında "Biz Millet İttifakı'nın bir parçası olmak istemiyoruz çünkü aramızda farklar var... Bizim yolumuz üçüncü yoldur" sözleri ittifak içindeki krizi derinleştirdi. Kulislerde, HDP'nin Millet İttifakı'ndan bağımsız yeni bir arayış içinde olduğu, 2023 seçimlerinde ittifak içinde yer almayabileceği konuşuluyor. Millet İttifakı'nda HDP çatlağının her geçen gün daha da derinleştiği değerlendirmeleri yapılan kulislerde "CHP'nin tercihini İYİ Parti'den yana kullanmış gibi görünmesi de HDP kanadını hareketlendirmiş gözüküyor" yorumları yapılıyor.

"KILIÇDAROĞLU BOŞ LAF EDİYOR"

HDP'li bir diğer isim, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. CHP'nin kendi tabanının taleplerini bile yerine getiremediğini vurgulayan Katırcıoğlu "Kürt sorunuyla ilgili yol haritanız nedir? Kılıçdaroğlu çok genel, içeriği boş laflar etti. Ben siyasetin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ORTAKLARINDAN TEPKİ

Öte yandan, Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına Millet İttifakı içinden tepki geldi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, geçtiğimiz günlerde Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, Demirtaş'ın sözlerini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine "Biz, partimize yönelik bir diyalog çağrısını bilmiyoruz, onu siz nasıl okuyorsunuz bilmiyorum. Biz, CHP ile beraber bir Millet İttifakı'nı teşekkül ettiriyoruz. Siyasilerin açıklamalarından bizim masamıza düşeni biz cevaplarız. Henüz bizim masamıza düşen bir konu yok" değerlendirmesini yapmıştı.

"SİYASETTE TEHDİT OLMAZ"

Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, bir gazeteye verdiği röportajda Demirtaş'a "HDP'nin de toplumun geriye kalanını ciddiye alması lazım derim. Yani alınmadığı takdirde ne yapacaklar? Gidip AK Parti'yi mi destekleyecekler? Desteklesinler o zaman. Siyasette tehdit olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.
Türkiye
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