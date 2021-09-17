9 maddede kombiden tasarruf

İşte Daikin'den kombiden tasarruf için 9 altın tavsiye:

1 - Kombinizin yıllık bakımlarını mutlaka yetkili servislere yaptırın. Korsan servislerden kesinlikle uzak durun.

2- Ucuz olması sebebiyle ikinci el kombileri tercih etmeyin. Kombiler CE şartlarına göre üretilir. Dolayısıyla üretim sırasında ve sonrasında test edilir. İkinci el kombiler ise toplama veya orijinal olmayan parçalar barındırır. İkinci el kombi alırsanız, sonraki günlerde daha büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz. Üstelik kış ortasında kombisiz kalarak hem ev konforunuzun bozulması, hem de sağlık sıkıntıları yaşama ihtimaliniz oluşur.

3- Kombiyi çalıştırdığınızda ilk etapta duvarlar ısınır. Ev ya da bina ısınmaya başlayıncaya kadar enerji tüketimi fazla olur. Bu nedenle soğuklar tam anlamıyla başlamadan düşük ayarda kombiyi çalıştırıp, duvarların ısınmasını sağlayın. Bu davranış, konforunuzu sağlarken yakıt tüketiminizi de azaltır.

4- Kış aylarında uzun bir tatile gidecekseniz, enerji ve gaz beslemelerini devre dışı bırakmayın. Çünkü istemeden anti-blokaj ve don koruma fonksiyonlarını devre dışı bırakabilirsiniz. Koruma sistemlerinin devre dışı kalması ise haraketli parçaların sıkışmasına ve su sıcaklığı sıfır derecenin altına düştüğünde kombinin içindeki suyun donmasına neden olur.

5- Kombi ve tesisatta su kaçağı olması durumunda kombiye su doldururken, su basıncını 1,5 bardan fazla basmayın. Bundan daha fazlası, kombi devreye girdiğinde suyun daha fazla genleşmesine neden olur. Bu durum genleşme tankının diyaframına zarar verebilir ve emniyet ventilinden fuzuli su boşaltmasına neden olur.

6- Su basıncının 1,0 bardan az olması, kombi devreye girdiğinde eşanjörde aşırı ısınmaya veya tesisatta hava kabarcıklarına neden olabilir. Tesisatta hava kabarcıklarının oluşması pompada kavitasyona, yani pompa pervanelerinin kırılmasına sebep olur.

7- Kombiden suyu tahliye etmek için 3 bar emniyet ventilinin açılmaması gerekir. Çünkü emniyet ventili, güvenlik amaçlıdır.

8- Radyatörlerin önünü ya da üzerini kapatacak dekoratif uygulamalardan kaçının. Kalorifer peteklerini çamaşır kurutmak için kullanmayın. Üzeri çamaşırla kaplı petekler, yeterince ısıtma yapmadığı gibi enerji harcamasını da artırır.

9- Tüketici hataları dışında montaj aşamasındaki hatalar da önemlidir. Baca montajının ve yoğuşma giderinin düzgün olmaması, topraklama bağlantısının yapılmaması, kombide sürekli olarak arıza oluşmasına neden olur. Montaj sırasında yetkili servislerden hizmet almanız, olası masrafların önüne geçecektir.

EVDE YOKKEN BİLE ÇALIŞSIN

Tüketicilerin genelde evde bulunmadıkları ve tatilde oldukları zamanlarda kombiyi çalıştırmamasının da yanlış bir uygulama olduğunu ifade eden uzmanlar "Özellikle kış aylarında enerji tasarrufu nedeniyle kombiyi kapatmak yerine en düşük derecede açık tutmak en doğru harekettir. Çünkü kombi kapalı olduğu zaman mekanlar soğur; kombi açıldığında ise ilk önce duvarlar ısınmaya başlar. Bu durumda bile konutların ya da binaların içleri hala soğuk kalmaya devam eder. Bu da daha fazla enerji kullanma gereksinimi, dolayısıyla daha yüksek fatura anlamına gelir. Bu tür durumlar, oda termostatı veya TRV ile kontrol edilmelidir" tavsiyesinde bulundu.