Kredi ile emekli olmak için kritik tarih

Yapılandırma ile beraber esnaf, çiftçi, dolmuşçu, taksici binlerce vatandaşa erken emeklilik fırsatı doğdu. Prim borcunu yapılandıran Bağ-Kur'lu vatandaşlar banka kredisiyle erken emekli olabilir. Kamu bankaları yapılandırmadan faydalanıp emekli olacaklara kredi desteğinde kolaylık sağlıyor. Sigortalılar yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar kredi kullanabilecek. Kredi taksitleri bağlanacak aylıktan kesilecek.

İŞTE KREDİ İLE EMEKLİLİK İÇİN SON DAKİKA BİLGİLERİ

Daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandıranlar içinde emeklilik bekleyenler dilekçesi verebilir. Yaşamını yitiren sigortalının hak sahipleri de aynı koşullarda başvuruda bulunabilir. Borcunu yapılandırmak isteyenlerin iki hafta içinde başvurması gerekiyor. Başvuru ve ilk taksit süresinde yeni bir uzatma yapılmayacak. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için 41.14 lira yatırılacak. Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primleri de yapılandırma kapsamında yer alıyor. Yapılandırma kapsamında, prim borcu olup da emekli olmak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtları şöyle:

Başvurular nasıl, nereye yapılıyor?

Başvurular 30 Eylül'e kadar; e-sigorta kanalından yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı olunan sosyal güvenlik il müdürlüğü ve merkezine yapılabilir. İşverenler, e-sigorta kanalıyla şahsen ya da posta yoluyla, Bağ-Kur sigortalıları, primini kendi ödeyenler de e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunabilir. Bağ-Kur sigortalılarının ihya borçlarını yapılandırması için1 Kasım tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvuru sonuçları nasıl takip edilecek?

İşverenler, ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerinden öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı bulunduğu ünitelerden de ödeme planlarını temin edilebilir. Bağ-Kur'lu vatandaşlar e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerinden öğrenebilir.

Borcumu yapılandırdığımda emekli aylığı alabilir miyim?

Borcunuzu yapılandırıp, primleri ihya ederek emekli olmanız durumunda ödemelerin tamamlanmasının ardından aylık alabilirsiniz. Süreye ihtiyacı olmayıp ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar da borçlar silinip, hizmet süresi durdurulduğunda aylık bağlanabilir.

Prim, hizmet borçlanması için hangi bankadan ve nasıl kredi kullanabilirim?

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan kredi kullanabilir. Bunun için sosyal güvenlik il müdürlükleri ya da merkez müdürlüklerine başvurarak "emekli olunabilir" yazısıyla müracaat edebilirsiniz. Hizmet borçlanması kapsamında da aynı olanaktan yararlanabilirsiniz.

Kredi başvurusu için süre sınırı var mı, faiz oranı sabit mi?

Yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilir. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek. Peşin ödeyenlerin enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor.

Yarı zamanlı çalışanlar da başvuruda bulunabilir mi?

Kısmi süreli çalışanlar primlerini yatırarak eksik günleri 30 güne tamamlayabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primleri 4A kapsamında değerlendiriliyor. Ev hizmetlerinde çalışanlar, tarım sigortalıları, taksi, dolmuş şoförleri, kısmi süreli çalışan sanatçılar da borçlarını yapılandırabilir.

Sağlık hizmetinden ne zaman yararlanabilirim?

Bağ-Kur borcu olan vatandaşların, ilk taksitlerini ödemelerinin ardından cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde sağlık hizmeti, hastaneye gittiğinde provizyon alabilecek.

Yapılandırmanda kredi kartı kullanabilir miyim?

Edinilen son dakika bilgisine göre prim de dahil yapılandırılan borçların tamamı kredi kartıyla ödenebilecek. Kredi kartı kullanılması katsayı uygulanmasını engellemez. Borçlarını son taksit de dahil ödeyen vatandaşlar hacizlerin hepsini kaldırıp teminatlarını geri alabilecek

Başvuruda meslek grubu sınırlaması var mı?

Sınırlama söz konusu değil. Tarımda çalışanlar, taksi, dolmuşta çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da bankaya başvurabilir. Hizmet borçlanmasını öderse yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da yararlanabiliyor.

Sigortalılık süresini ihya eden borcun ne kadarını ödeyecek?

Düzenlemeden yararlanarak sigortalılık süresini ihya edenler mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için Kurum'a başvuru gerekiyor. Birinci taksiti 31 Ekim'e kadar ödeyenlerin geçmişte durdurulan hizmet süreleri canlandırılacak, sigortalılık süresine eklenecek.

İhyada sigortalılık süresinin her günü için ne kadar ödeme yapılıyor?

Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor. Prim tutarının tebliğinin ardından tutarın yatırılmasıyla sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden Bağ-Kur sigortalıların yakınları da primleri canlandırmak için başvurabiliyor. Geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl en az 41.14 lira prim yatırılacak.

Başvurunun ardından ne kadar sürede aylık bağlanır?

Aylık bağlama süresi en fazla 13 gün olup, hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bağ-Kur borcunun bulunması farklı sigorta kollarından emekli olmayı da etkiler mi?

Emekli olurken SSK, Bağ-Kur primleri birleştirilir. SSK'dan emekli olabilmek için Bağ-Kur'dan ayrıldıktan sonra 3.5 yıl SSK'lı olarak çalışmak gerekiyor. Emeklilik koşulunu yerine getirmiş 4A, 4C, 4B'li vatandaşlar Bağ-Kur borcu varsa emekli olamıyor.

Hazal Ateş