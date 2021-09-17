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Başkan sel bölgesine ziyarete gittiği sırada Belediye'ye haciz geldi

Belediye'ye ait masa, bilgisayar, televizyon ve veznedeki yaklaşık 30 bin liraya da el konuldu.
17 Eylül 2021 08:08
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Başkan sel bölgesine ziyarete gittiği sırada Belediye'ye haciz geldi

CHP yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'ne, önceki dönemden kalan borçlar nedeniyle haciz geldi. Makam odasındaki masa, bilgisayarlar ve televizyon haczedildi. Aynı zamanda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde vatandaşların para yatırdığı sırada veznedeki yaklaşık 30 bin liraya da el konuldu. Belediyeye önceki yönetimin vatandaşın arazisine ödeme yapmadan el koyduğu gerekçesiyle haciz geldiği öğrenildi. Belediyeye geçen aylarda da benzer nedenlerden haciz gelmişti.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt dün Kastamonu'da sel bölgesi ziyaretindeydi. Bu sırada ilçe belediyesine vatandaşın kazandığı davada belediyenin ödemesi gereken 200 bin lira için haciz geldiği aktarıldı.

Özel Kalem Müdürlüğü'ndeki toplantı masası, koltuk takımı ve bilgisayar haczedildi. Ayrıca Bozkurt'un makam odasındaki 9 sandalye, 2 televizyon ve bilgisayar da alındı. Vatandaşların Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde para yatırdığı sırada veznedeki yaklaşık 30 bin liraya el konuldu. Öte yandan belediyeye bu şekilde açılmış çok sayıda dava olduğu belirtildi.

Cumhuriyet
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