Amerikan vizeleri durma noktasına geldi

Milliyet'ten Mithat YURDAKUL'un haberine göre: - ABD büyükelçiliği ve vize işlemlerinin yavaşlatıldığı, vize randevularının 10 aya kadar ileri atıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, ABD'ye gidecek iş insanları için Ticaret Bakanlığı'nın devreye girdiği, buna rağmen sıkıntıların aşılamadığı ifade edildi. Vizelerle ilgili sıkıntılara neden olan çalışma düzeninin önümüzdeki yıl başına kadar devam etmesinin beklendiği belirtilirken, ABD Büyükelçiliği'nin başvurular bazında önceliklendirme talep ettiği kaydedildi.

Personel azaldı

Edinilen bilgiye göre Kovid pandemisi, tüm büyükelçilik ve konsoloslukların vize hizmetlerini etkilerken, ABD'nin Türkiye'deki temsilciliklerinden vize alınmasında önemli tıkanıklık yaşanıyor. Bu kapsamda özellikle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye'deki ABD konsolosluklarınca bir süredir vize işlemlerinin uzaktan yürütülmesi ve çalışılan personelin sayısında yaşanan azalmaların da etkisiyle randevu saatlerinin daha az olacak şekilde düzenlendiği, vize işlemlerinin yavaşlatıldığı, vize randevularının 10 aya varan ileri tarihlere verildiği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı devreye girdi

Bu kapsamda özellikle iş insanları için Ticaret Bakanlığı'nın devreye girdiği ve bakanlık tarafından vize işlemlerini hızlandırmak için çalışma yürütüldüğü ifade edilirken, ABD temsilcilikleriyle yaşanan sıkıntıların halen aşılamadığı kaydedildi. ABD Ankara Büyükelçiliği nezdinde vize işlemlerinin hızlandırılmasına ilişkin girişimlerinin devam ettiği belirtildi. Bürokrasiye yansıyan bilgilere göre, elçiliklerde vize sıkıntısına neden olan çalışma düzeninin 2022 yılının başına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. ABD Büyükelçiliği ile yapılan görüşmelere göre, biriken vize başvuruları ve salgın süreci nedeniyle, sadece öğrenci ve sağlık amaçlı ziyaretlere yönelik vize işlemlerine öncelik verildiği ve orta vadede bu durumun değişmesinin beklenmediği ifade edildi.

Fuara katılımda öncelik istendi

Başta iş insanları olmak üzere, ABD'ye gitmek için vize alması gereken kişiler yerine olabildiğince vizesi olanların tercih edilmesi istenirken, vizesi son 1 ila 4 yıl arasında bitmiş kişilerin de çevrimiçi vize başvurusu yapabileceği, bu kişilere de öncelik verilebileceği kaydedildi. Amerikan temsilciliklerinden, vize hızlandırma taleplerinin tamamının yerine getirilmesinin mümkün olmayabileceği bilgisi verilirken, ABD Büyükelçiliği, başvurular arasında öncelik belirlenmesini istedi. Bu kapsamda Türk iş insanlarının ABD'deki fuarlara katılımının, Amerikan makamlarınca öncelik kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.