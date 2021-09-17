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İstanbul'da emlakçıların vitirininde bile 'kiralık' ilanı kalmadı

Megakent İstanbul'da evlenecek bir çift gibi başladığımız kiralık ev arayışımız sonuçsuz kaldı. Kira taleplerinin çok yoğun olduğunu söyleyen emlakçıların vitrinleri bile tamamen boştu
17 Eylül 2021 08:41
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İstanbul'da emlakçıların vitirininde bile 'kiralık' ilanı kalmadı

Milliyet'ten Çiğdem YILMAZ'ın haberine göre: - İstanbul'da son günlerde kiralık evlerde yüzde yüze yakın bir artış söz konusu. Ancak buna rağmen kiralık daire bulmak neredeyse imkansız. Önceki gün Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Ataşehir'de emlakçıları gezerek kiralık ev aradık. Yeni evlenecek bir çift gibi 3 bin TL ile 5 bin TL arasında fiyat aralığı belirledik ve bu fiyat aralığında ev aradığımızı söyledik. Ama ne bizim belirlediğimiz fiyat aralığında ne de farklı bir fiyatta kiralık daire olmadığını öğrendik. Emlakçıların vitrinlerinde kiralık daire ilanlarının dahi olmaması dikkat çekerken, girdiğimiz hemen tüm emlakçıların vitrininde sadece satılık daire ilanları vardı. Gün boyu konuştuğumuz emlakçıların hemen hepsi, kira taleplerinin çok olduğunu ancak bu talepleri karşılayamadıklarını söyledi. Kiralık ev bulunmamasının sebebini de, yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerin dönüşüne, kentsel dönüşüm ve son zamanlarda inşaat sektörünün durmasına bağladılar.

HEMEN KAPILIYOR

Fatih'te girdiğimiz bir emlakçıda da, yeni evlenecek bir çift olduğumuzu ve kiralık ev aradığımızı söylediğimizde duyduğumuz ilk şey, 'Şu an buralarda bulmanız çok zor' oldu. Boşalan dairelerin geldiği gibi gittiği söyleyen emlakçı, "Elimizde şu an sadece bir tane kiralık daire var ama o da size pek uygun değil. Doğal gazı yok ve yatak odası bir bütün şeklinde odaya sığmaz. Eğer diyorsanız bu şekilde idare ederiz. Size hemen verebiliriz. 2 bin TL kira 4 bin TL ise depozito" dedi.

Kirası 2 bin TL olan evin mutfak dolapları dökülmüş, lavabo kullanılmayacak haldeydi. Bulduğumuz kiralık evin elektrik sayaçları eski ve elektrik
tesisatı düzensizdi.

İRANLILAR ARTTI

Beşiktaş'ta gezdiğimiz emlakçılarda da ne yazık ki kiralık bir ev bulamadık. Son birkaç ay içindeki tüm dairelerin öğrenciler tarafından tutulduğunu söylediler. Fiyatların neden bu kadar arttığını sorduğumuzda ise talebin artmasıyla birlikte ev sahiplerinin de kiraları artırdığını belirttiler. Talebin bu kadar artmasının bir nedeni de, pandemi nedeniyle öğrencilerin yurt yerine evleri tercih etmesi olarak açıkladılar. Ataşehir'de girdiğimiz bir emlakçı ise bu yıl çok fazla İranlının ev kiralığını söyledi. Öğrenci olup olmadıklarını sorduğumuzda da birçoğunun öğrenci olmadığını söyledi. Kadıköy'deki emlakçılar da, ellerinde kiralık daire olmadığını söyleyip benzer açıklamalarda bulundu.

NUMARAMIZI BIRAKTIK?

Girdiğimiz tüm emlakçılara yaklaşık 2 ay sonra evleneceğimizi ancak günlerdir ev bulamadığımızı söylediğimiz de, numaramızı alıp uygun ev olduğunda direkt bizimle iletişime geçeceklerini söylediler.
Milliyet
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