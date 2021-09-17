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Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Deniz Akkaya, Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası ile savcılığa dilekçe verdi.
17 Eylül 2021 08:55
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Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Akkaya, Türkiye'de yasaların taşıyıcı anne yöntemiyle ebeveyn olmaya izin vermediğini ve Ciğerci'nin ailevi değerleri ticaret için kullanmaya çalıştığını öne sürdüğü için ikili mahkemelik olmuştu.

Selin Ciğerci, 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmış fakat Akkaya bu karara uymadığı için 3 gün zorlama hapis cezası almıştı.

FETÖ İDDİASI

Son olarak Deniz Akkaya İnstagram hesabından Selin Ciğerci hakkında açıklama yaptı. Akkaya paylaşımında, Selin Ciğerci için FETÖ ile ilgli bağlantıları olduğu iddiası ile mahkemeye şikayette bulundu.

"GERİYE NE KALDI"

Akkaya, Ciğerci'nin boşanma davasının tek bir olaya hizmet ettiğini belirterek, "Şuana kadar söylediğim her şey gerçekleşti. Geriye ne kaldı? FETÖ bağlantılı isimleri değil mi?" ifadelerini kullandı.

Akkaya olayla ilgili ayrıntıları yarın canlı yayında açıklayacağını söyledi.

Akkaya'nın paylaşımı şu şekilde:

(Deniz Akkaya'nın açıklaması, olduğu gibi aktarılmıştır. İmla hataları ve anlam bozuklukları kendisine aittir)

HASAN OKAN SELIN CİGERCİ icin Feto Terör Suc örgütü ile ilgli bağlantıları ve Londra üzerinden götürdükleri ilişkilerini BUGÜN SAVCILIKTA GIDIP SİKAYETTE BULUNDUM

NE DEDIYSEK O!!

su ana söylediğim hersey TEK TEK GERCEKLESTİ.hatta beni aşan rezil bjr boşanma.olayina da şahit olduk.

Ancak bunların hepsi tek bir olaya hizmey içindi!!

Geriye ne kaldi!!!

Feto bağlantıları isimleri degil mi?

Ilk sayfasını paylastigim evragin ilerleyen sayfalarında tum bilgiler mevcut, ancak siz degerli kamuoyu ile yarin sabah canli canlı yayında sizlerle paylaşıyor olacagim.

Yarin sabah görüşmek üzere
Cumhuriyet
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