220 promil alkolle güvenlik görevlisine çarptı, serbest kaldı
|17 Eylül 2021 09:10
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Halkalı Atakent Mahallesi'nde 14 Eylül akşam 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, güvenlik görevlisi olarak çalışan Serhat Kaymaz, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısında bulunan otobüs durağına geçmek istediği sırada hızla gelen bir otomobil önce yol kenarındaki araca ardından da Kaymaz'a çarptı. Ağır yaralanan Kaymaz hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçmak isteyen sürücü ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polislere teslim edildi.
220 PROMİL ALKOL ÇIKTI
Gözaltına alınarak Halkalı Polis Merkezi'ne götürülen sürücü Barış K.'nın yapılan alkol muayenesinde 220 promil alkol çıktığı öğrenildi. Polis merkezindeki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Barış K., adli kontrolle serbest bırakıldı.
"MOTORLA PEŞİNDEN GİTTİM, YAKALADIM"
Yaşanan kazayı gören Sami Yaprak, "Çarpma sesiyle arkamızı döndüğümüzde, birine araba çarptığını söylediler. Koşarak yanına gittik. Kanlar içindeydi. Onu o halde görünce kan beynimize sıçradı. Sürücü de ileride bir arabaya çarparak durdu. Daha sonra kaçmaya başladı. Alkollüydü. Ben de motorla peşinden gittim, yakaladım. Yaralının yanına kadar sürükleye sürükleye getirdik. Polisi ve ambulansı aradılar. Yaralıyı ambulansa bindirdiler. Sürücüyü de polisler aldı" dedi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ
Alkollü sürücünün Kaymaz'a çarpma anı ise bir sitenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre yol kenarında yürüyen güvenlik görevlisi Kaymaz, yolun karşısına geçmek istediği sırada, hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürükleniyor.
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