Türk kahvesi ile filtre kahve arasındaki farklar

İlandır

Bütün kahveler demlenme stiline göre "boiled kahve" ve "filtre kahve" şeklinde adlandırılır. Boiled kahve teriminin Türkçe karşılığı kaynatılmış kahvedir. Boiled kahvede kahve, posasıyla birlikte kaynatılır ve süzülmeden servis edilir. Türk kahvesi de bu kategoriye girer.

Filtre kahve ise demlenmiş ve posasından ayrılmış kahve anlamına gelir. Bu açıdan bakıldığı zaman espresso da filtrelenmiş kahveler kategorisine girer. Fakat filtre kahveye göre daha yoğun bir kıvama sahiptir. Ayrıca demleme aşamasında kendine has metodlar uygulanır.

Türk kahvesi ve filtre kahve arasındaki diğer bir fark ise öğütme dereceleridir. Türk kahvesi bebek pudrası kıvamında öğütülürken filtre kahve daha kalın öğütülür. Dolayısıyla Türk kahvesi kıvamında öğütülmüş bir kahve ile filtre kahve demlemek zor olacaktır. Elbette bu kesinlikle demleyemezsiniz demek değil. Fakat kahve partikülleri küçük olduğu için filtrenin içinden kolaylıkla fincanınıza ulaşacaktır.

Mithra Coffee'yle sevdiğiniz kahve çekirdeklerini dilerseniz Türk kahvesi, dilerseniz filtre kahve ayarında satın alabilirsiniz. Hatta dilerseniz beğendiğiniz çekirdekleri öğütülmeden de sipariş edebilirsiniz. Böylece tek bir paketle farklı kahve çeşitlerini hazırlayabilirsiniz.

Mithra Coffee'den aldığınız filtre kahve ve Türk kahvesi çeşitleri İstanbul'da yaşıyorsanız aynı gün size teslim edilir. Eğer diğer illerde yaşıyorsanız mesafenize göre teslimat süresi değişmekle birlikte en geç üç iş günü içerisinde size ulaşır.

Chemex için Gerekli Kahve Ekipmanları ve Chemex Kahve Demleme Tekniği

Kahve ekipmanları arasında kendine özgü bir tasarımı olan Chemex, adeta bir kum saatini andırıyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Chemex bir kahve ekipmanından ziyade dekoratif bir eşya gibi duruyor. Fakat aslında o, en lezzetli sonucu alabileceğimiz kahve demleme ekipmanlarından biri.

Chemex ile kahve demlemek için ihtiyacınız olan şeyler; tek bir parçadan oluşan Chemex ve Chemex'e özel üretilen filtre kahve kağıdı. Kullanacağınız kahve filtresi, kullandığınız Chemex'in boyutuna uygun olmalı.

Mithra Coffee'de evimizin rahatlığında lezzetli kahveler hazırlayabileceğimiz farklı kahve ekipmanları da var. Demleme ekipmanlarının yanı sıra evde kendi kahvemizi öğütebileceğimiz değirmenlere, suyun akışını kontrol edebileceğimiz drip kettle çeşitlerine ve reçetemizi eksiksiz uygulayabileceğimiz akıllı tartı çeşitlerine de yer veriyor. Dolayısıyla Mithra Coffee'nin nitelikli çeşitliliği sayesinde hem kahve ihtiyacımızı hem de ekipman ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz.

Chemex ile kahve demlemek için belli noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağıdaki adımları eksiksiz tamamlarsanız Chemex ile harika kahveler hazırlayabilirsiniz.

" Birinci Adım: Kullanacağınız içme suyunu 95°C'ye ulaşana kadar ısıtın.

" İkinci Adım: Kağıt filtreyi Chemex'in içine yerleştirin.

" Üçüncü Adım: Sıcak suyla aşağıdan başlayarak dairesel hareketlerle kağıt filtreyi ıslatın.

" Dördüncü Adım: Chemex'in haznesinde biriken suyu boşaltın.

" Beşinci Adım: Filtre kahveyi kağıt filtrenin içine dökün ve her yere eşit dağıldığından emin olun.

" Altıncı Adım: Blooming evresi için kahvenin üzerine 30 ml su ekleyin ve 30 saniye bekleyin. Suyun tüm kahveye değdiğinden emin olun.

" Yedinci Adım: Haznede biriken kahveyi boşaltın.

" Sekizinci Adım: Suyu yavaş yavaş dairesel hareketlerle kahvenin üzerine ekleyin. Dökmeye mutlaka içerden başlayın. Filtrenin tamamını su ile doldurmayın; yarısını doldurmanız ve süzüldükçe eklemeniz daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacak.

" Dokuzuncu Adım: Kağıt filtreyi kaldırın ve Chemex'i bir-iki tur çevirip kahveyi servis edin.

Tüm bu adımları takip ettiğiniz takdirde evinizde istediğiniz aromayı yakalayabilirsiniz. Kahve ve ekipman eksiğinizi ise Mithra Coffee'den karşılayabilirsiniz. Çünkü Mithra Coffee nitelikli kahve çeşitleri ve en kaliteli kahve ekipmanları için tercih edebileceğiniz ilk adreslerden biri.

Siz de evinizde dışarıdaki kahve aromasını elde etmek istiyorsanız Mithra Coffee'nin kahve ekipmanları arasından kaliteli ekipmanı ve nitelikli kahveler arasından da damak tadınız için en uygun aromayı seçebilirsiniz.

Mithra Coffee'yle Sevdiğiniz Aromalar Tek Tıkla Kapınızda!

Sevdiğiniz ülkelerin kahvesini bulmakta zorlanıyor musunuz? Ya da dükkan dükkan kahve aramak sizin için külfet mi? Mithra Coffee ile en sevdiğiniz aromalara hiç yorulmadan tek bir tıkla sahip olabilirsiniz.

Mithra Coffee, 11 farklı ülkenin en verimli bölgelerinden ithal edilen %100 Arabica kahve çekirdeklerini özenle hazırlıyor. Taze taze kavrulan kahve çekirdekleri seçimleriniz doğrultusunda çekirdek, filtre kahve, Türk kahvesi, espresso, cold brew, V60, Chemex ya da AeroPress formunda kapınıza kadar geliyor.

Mithra Coffee ile yerimizden hiç kalkmadan en taze kahveye ve en kaliteli aromalara ulaşabiliyoruz. Dilersek iş yerinde, dilersek evimizde, dilersek toplu taşımada en sevdiğimiz kahveleri ofisimize ya da evimize sipariş edebiliriz.

Mithra Coffee ile yalnızca nitelikli kahve çeşitlerini de değil, farklı yörelerden seçilen nitelikli çay çeşitlerini de tadabiliriz. Asya, Avrupa ya da Afrika kıtalarına has aromalarla çay keyiflerimizde sıra dışı lezzetler keşfedebiliriz.

Kısacası Mithra Coffee ile her yeni günü başka bir ülkeye ait aroma ile selamlayıp güne farklı bir aroma ile veda edebiliriz. Örneğin; sabah Tanzanya'nın Kilimanjaro bölgesinden seçilen kahve çekirdekleriyle güne merhaba diyebiliriz. Güne veda ederken ise kafein içermeyen meşhur İran çayı hibiskusla gevşeyebiliriz. Kahve lezzetinden kopamıyorsanız decaf yani kafeinsiz kahve de tercih edebilirsiniz.

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