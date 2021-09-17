Tekirdağ'da su rezaleti vatandaşı çileden çıkardı
|17 Eylül 2021 09:22
|+Aa- Yazdır
Tekirdağ Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce, su kesintisi bildirimi uzayınca evde su bulamayan vatandaşlar, ellerinde bidon, kova ve mataralarla sokağa döküldü. Tanker önünde su kuyruğu oluşturan kadın, erkek, çoluk çocuk ve çok sayıda vatandaşın görüntüleri Türkiye'de 2000 yılı öncesini hatırlattı.
Çorlu Belediyesi yetkilileri Reşadiye Mahallesi'nde tankerlerle su dağıtması ilkel metoda dönerek ilginç görüntüler oluşturdu. Tankerden su almak için ellerindeki bidonlarla bekleyen vatandaşlar bir süre sonra çileden çıkarken, bu görüntüler Çorlu ilçesine adeta 2000 öncesi Türkiye'sini anımsattı. Reşadiye Mahallesi'nde tankerlerden su taşıyan vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlarla su beklerken, tankerinin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.
"Rezillik bunlar rezillik"
Sıra bekleyen vatandaşlar, "3 gündür sular kesik. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Kimse bir açıklama yapmıyor. 3 gündür sular kesik. Şu doldurmaya çalışıyoruz. Rezillik bunlar rezillik. Arıyoruz açmıyorlar. Suyumuz gelsin artık" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak
17 Eylül 2021 10:22
|Doktorlardan 5 dakikalık muayene tepkisi
17 Eylül 2021 10:04
|Tinerciler sokakta huzur kaçırıyor
17 Eylül 2021 09:55
|Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan kahvede oyun oynayanlara azar
17 Eylül 2021 09:36
|Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: Okumayı unutmuş öğrenciler var
17 Eylül 2021 09:30
|Gençler çağırdı Selçuk Bayraktar Mirkelam müziği eşliğinde koştu
17 Eylül 2021 09:20
|'Dünyanın en etkili Türkü' Fatih Birol'un başarısının sırrı
17 Eylül 2021 09:03
|Çocuk giysisinde kordon tehlikesi
17 Eylül 2021 08:31
|Van Gölü'nde kuraklık tehlikesi
17 Eylül 2021 08:28
|DEÜ'de 3'üncü doz aşı deneyi: Sağlık çalışanlarının antikor düzeyi arttı
17 Eylül 2021 08:11