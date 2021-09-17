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ABD'den Türkiye'de yaşayan 5 kişiye 'El Kaide'ye yardım' gerekçesiyle yaptırım kararı

ABD, Türkiye'de yaşayan üçü Türk vatandaşı 5 kişi hakkında, "El Kaide örgütüne mali ve lojistik destek verdikleri" gerekçesiyle yaptırım kararı aldı.
17 Eylül 2021 09:29
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ABD'den Türkiye'de yaşayan 5 kişiye 'El Kaide'ye yardım' gerekçesiyle yaptırım kararı

Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan kararda, "Hedefteki kişileri bulan bu yaptırımlar, ABD'nin, El Kaide'nin mali kaynaklarının kesilmesine yönelik bağlılığının değişmediğini gösteriyor" denildi.

Yazılı açıklamayı yapan Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi Direktörü (OFAC) Andrea Gacki, "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yabancı ortaklarımızla, El Kaide'nin mali örgütlenmesinin kesilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Söz konusu yaptırım kararı, iki Mısır vatandaşı ile üç Türk vatandaşını kapsıyor.

Açıklanan listede en üst sırada yer alan isim Majdi Salim.

Mısır İslami Cihat örgütünün eski emiri olduğu belirtilen Salim'in, Türkiye'deki El Kaide faaliyetlerinin de baş yöneticilerinden biri olduğu belirtiliyor.

Avukat olan Majdi Salim'in mali kurye olarak görev almak yanında, farklı faaliyetlerde de örgüte katkıda bulunduğu kaydediliyor.

Listenin iki numarasında yine Mısır doğumlu olan Muhammad Nasr al-Din al-Ghazlani yer alıyor.

Al-Ghazlani'nin de El Kaide'ye mali destek bulmak için çalıştığı örgütün hapisteki üyelerinin ailelerine nakit mali yardım ulaştırdığı kaydediliyor.

Yaptırım listesinde üç Türk vatandaşı da yer alıyor

47 yaşındaki Nurettin Müslihan'ın, örgütün üst düzey lider kadrosu ile temasta olduğu ve örgüte mali destek sağlamak için çalıştığı belirtiliyor.

28 yaşındaki Nurettin Güzel'in Müslihan ile birlikte Suriye'deki El Kaide liderlerinden biri ile temas kurulması noktasında çalıştığı kaydediliyor.

Listedeki son isim olan 33 yaşındaki Soner Gürleyen de örgüt olarak üyesi olarak tanımlanıyor ve başka bir El Kaide üyesine seyahatinde yardımcı olduğu yazılıyor.

Afganistan'da yönetimin Taliban eline geçmesi sonrası ülkenin El Kaide gibi örgütlere yeniden ev sahipliği yapmasından endişe ediliyor.

Yakın zaman önce, El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in en yakınındaki isimlerden birinin Afganistan'a dönüşünü gösterdiği belirtilen bir video paylaşıldı.

Henüz güvenlik birimlerince doğrulanmayan videodaki kişinin, Usame bin Ladin'in güvenlikten sorumlu yardımcısı Doktor Amin al Hak olduğu belirtildi.
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