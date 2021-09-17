Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bartın'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı
Bartın'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
|17 Eylül 2021 09:34
|+Aa- Yazdır
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren özel işletmenin üretim tesisinde yer alan ark ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 5 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kiralayıp çaldılar, satıp yedek anahtarla yine çaldılar
17 Eylül 2021 10:07
|Kocaeli'de komşuları ulaşamadı! Kokuyu duyup eve girenler cansız bedenine ulaştı
17 Eylül 2021 09:25
|220 promil alkolle güvenlik görevlisine çarptı, serbest kaldı
17 Eylül 2021 09:10
|Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı
17 Eylül 2021 08:49
|Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
17 Eylül 2021 08:48
|Film senaryosu gibi miras davası! 'Ölüyü dirilten' süreç
17 Eylül 2021 08:45
|Çanakkale'de evlat vahşeti! Annesini keserle öldürdü
17 Eylül 2021 08:01
|Katar uyruklu 3 askeri öğrenci kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı
17 Eylül 2021 07:58
|Koronalı genç kadından ilginç ceza tepkisi: İsterseniz 10 bin lira yazın
17 Eylül 2021 02:41
|Eski Uzman Çavuş Musa Orhon'un tutuklanma talebi reddedildi
16 Eylül 2021 20:08