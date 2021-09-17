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Başkent'te balık bolluğu yaşanıyor

Balık avı yasağının kalkmasının ardından Başkent Ankara'daki balık hali ve çarşılarda balık bolluğu yaşanıyor.
17 Eylül 2021 09:35
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Başkent'te balık bolluğu yaşanıyor

Gecenin erken saatlerinde halde başlayan yoğunluk, sabahın erken saatlerinden itibaren çarşıda devam ediyor. Hamsi, istavrit, barbun, palamut, tekir, mezgit, alabalık, çupra, levrek ve sardalya gibi birçok balığın satıldığı tezgahlar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

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