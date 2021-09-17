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Adalet Bakanlığından tanıklara karekodlu bilgilendirme imkanı

Adalet Bakanlığınca tanık davetiyelerine tanımlanan karekod yardımıyla, tanıkların, merak ettikleri birçok soruya cevap bulabilecekleri "Tanık Bilgilendirme Broşürü"ne daha hızlı ve kolay erişebilmeleri sağlandı.
17 Eylül 2021 09:39
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Adalet Bakanlığından tanıklara karekodlu bilgilendirme imkanı

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bakanlıkça hayata geçirilen uygulamayla tanıklara, Tanık Bilgilendirme Broşürüne karekod ile erişim imkanı sağlandı.

Adli sürece dahil olan tanıkların sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirilmelerini amaçlayan broşüre, tanık davetiyelerine tanımlanan karekodun cep telefonundan okutulması ile kolayca ulaşılabiliyor.

Uygulama ile tanıkların adli sürece dahil olma konusundaki çekincelerinin giderilmesi ve sürece daha etkin katılmaları hedefleniyor. Bu uygulama sayesinde tanıklar, hangi haklara sahip olduklarını, hangi yükümlüklerinin bulunduğunu ve ne yapmaları gerektiğini öğrenebiliyor.

Broşürde tanıklığın önemi, zorunlu olup olmadığı, tanıklıktan çekinebilme durumu, tanık olarak çağırıldıktan sonra yapılması gerekenler, adliyeye gidemeyecek durumda olanların durumu, önceden ifade vermek isteme, yazılı ifade verebilme ve tanıklık için yapılan masrafa ilişkin talepte bulunabilme durumuyla ilgili soruların cevapları yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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