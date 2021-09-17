Tinerciler sokakta huzur kaçırıyor

Milliyet'ten Mert İNAN'ın haberine göre: Özellikle Köyiçi başta olmak üzere Yıldız Posta Caddesi'ni akşam saatlerinde mesken tutmaya başlayan tinerciler, esnaf ve vatandaşlar arasında huzursuzluk yaratıyor.

DİLEKÇE VERDİLER

Yeme, içme mekanları başta olmak üzere yoldan gelip geçen vatandaşlardan para dilenen tinercilerden şikayetçi olan esnaf, seslerini duyuramamaktan ve önlem alınmamasından muzdaripler. Yaşadıkları sıkıntılı durum için bir araya gelen Şair Leyla Sokak'taki esnaf, aralarından seçtikleri bir temsilci aracılığı ile geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Kaymakamlığı'na bir dilekçe vererek, tinercilerden rahatsız olduklarını iletti.

Ancak 1 Eylül'de Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından esnafa gönderilen cevap yazısında, "Farklı gün ve saatlerde çalışma yapıldığı, madde bağımlısı şahıslara rastlanmadığıbildirilmiştir" cevabı verildi. Yaşanan gelişmeler üzerine Beşiktaş'ın en hareketli bölgelerinden Köyiçi'nde çarşamba günü öğle saatlerinde kısa bir gezinti yaparak durumu yerinde inceledik. Tinercileri esnaf ve vatandaşlardan para dilenirken görüntüledik. Saat 13.20 ile 14.30 saatleri arasında dört tinercinin caddeyi mesken tuttuğunu hem esnaftan, hem de yoldan gelip geçenlerden para istediğine bizzat şahit olduk.

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BİR GURBETÇİNİN BURNUNU KIRDILAR

Büfecilik yapan bir esnaf şunları anlattı: "Akşam saat 22.00'ye kadar tinercileri görebilirsiniz. Vatandaşlar özellikle de kadınlar korkuyorlar. Sürekli para ve yiyecek istiyorlar. Beşiktaş'ta tinerci olmadığını söylemek biraz komik bir durum. Esnaf olarak rahatsızız.

Tinerciler de insan ve yardıma ihtiyaçları olabilir ancak bunu sağlayacak olan kamudur. Bu kişilerin rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilmesi ve gereken iş olanaklarının sağlanması gerekir. Zaman zaman vatandaşlarla tartışmalar olduğu gibi bir gurbetçinin burnunu kırdıklarına herkes şahit oldu" diye konuştu.