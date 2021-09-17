Kiralayıp çaldılar, satıp yedek anahtarla yine çaldılar
|17 Eylül 2021 10:07
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Antalya'da kiraladıkları otomobili sahte evraklarla satıp yedek anahtarla çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, E.A.'nın 140 bin liraya satın aldığı otomobil, park halindeyken çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.A.'nın ihbarının ardından çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
Konuyu araştıran polis, otomobilin bir kiralama firmasından kiralandıktan sonra, sahte plaka ve vekalet ile E.A.'ya satıldığını ortaya çıkardı. Otomobili sattıktan sonra park edilen yerden yedek anahtarı kullanarak çaldığı tespit edilen Ç.Ö., S.P. ve B.H., Serik ilçesinde gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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