Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
|17 Eylül 2021 10:09
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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