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1000 komiser yardımcısı alımında sınav detayları belli oldu

Polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı alımında sınavı yapacak kurum ve sınav tarihi belli oldu.
17 Eylül 2021 10:30
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1000 komiser yardımcısı alımında sınav detayları belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından 925 erkek, 75 kadın olmak üzere toplam 1000 memurun ilk derece amirlik eğitimine (komiser yardımcısı adayı) alınacağını belirtmişti. 1000 komiser yardımcısı alımında ön başvurular sonrasında sınav takvimi belli oldu.

SINAVI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAPACAK

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre sınavı Anadolu Üniversitesi yapacak. Sınava girecek adayların yazılı sınav kayıt işlemleri 17 ila 21 Eylül 2021 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr alınacak. Sınav giriş belgeleri 11 ila 16 Ekim tarihleri arasında adayların erişimine açılacak, sınav tek oturum halinde 17 Ekim 2021 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 27 Ekim'de açıklanacak.

Yazılı sınav sonrasında yapılacak Fiziki Yeterlik ve Sözlü/Mülakat Sınavları ile ilgili hususlar daha sonra duyurulacaktır.

11 MERKEZDE SINAV YAPILACAK

Sınav, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.

SINAV KONULARI BELLİ OLDU

Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu ÜNİVERSİTE tarafından güncel mevzuata göre, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, 2 (iki) kitapçık türünde ve hesap makinesi kullanılmayacak şekilde hazırlanacaktır. Sınav sorularının dağılımı aşağıdaki konularda ve belirtilen oranlarda olacaktır:
a) Polis Meslek Mevzuatı (%30)
b) Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)
c) Ceza Hukuku (%10)
d) Anayasa Hukuku (%10)
e) İdare Hukuku (%10)
f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)
g) İnsan Hakları (%10)
h) Genel Kültür (%10)

. Sınav süresi 120 (yüzyirmi) dakika olacaktır.
. Sınav soruları ve cevapları hiçbir yerde yayımlanmayacaktır.

. Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir.
. Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Memurlar.net sınav platformu için tıklayınız.
Emniyet mensuplarının forumdaki bilgi ve paylaşımları için tıklayınız.

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