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Yıl sonu enflasyon beklentisi artmaya devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,74'e yükseldi.
17 Eylül 2021 10:35
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Yıl sonu enflasyon beklentisi artmaya devam ediyor

Piyasanın enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü seyir devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,74 oldu. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 16,30 olarak belirlenmişti.

12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 12,94 oldu. Bir önceki ankette bu veriye ilişkin beklenti yüzde 12,48 olmuştu.

24 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi de yüzde 10,52'den yüzde 10,71'e yükseldi.

Katılımcılar bu ay faiz indirimi beklemiyor
Ankette faize ilişkin beklentiler de yer aldı. Buna göre, katılımcıların bu ay için politika faizi beklentisi yüzde 19 olarak kaydedildi.

Yıl sonuna ilişkin Dolar/TL beklentisi Eylül anketinde 8,92 oldu. Önceki ankette bu beklenti 8,94 seviyesindeydi.

2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 6'dan yüzde 8,2'ye yükseldi.

TCMB beklentisi yüzde 14,1, OVP beklentisi yüzde 16,2
TCMB'nin düzenlediği Eylül Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentisi TCMB'nin kendi enflasyon beklentisi ve Orta Vadeli Program'a (OVP) yansıyan gerçekleşme tahmininin üzerinde oldu.

TCMB son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon beklentisini yüzde 14,1'e yükseltmişti. 2022-2024 dönemine ilişkin OVP'de ise 2021 yılı enflasyon gerçekleşme tahmini yüzde 16,2 olarak kaydedilmişti.

TCMB'nin finans ve reel sektördeki katılımcılarıyla yaptığı ankette, sektör temsilcilerinin yıl sonu TÜFE ve kur tahminlerinde yükseliş oldu.

56 katılımcı ile yapılan ankete göre;

Yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde %16,30 iken, bu anket döneminde %16,74'e yükseldi
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %12,48 iken, bu anket döneminde %12,94'e yükseldi.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %10,52 ve %10,71 oldu.
Yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 TL iken, bu anket döneminde 8,92 TL oldu.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,37 TL iken, bu anket döneminde 9,56 TL oldu.
BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi %19,0'da kaldı.
GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 6,0 iken bu anket döneminde %8,2'ye yükseldi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde %4,0 iken bu anket döneminde yüzde 4,2 oldu.
Memurlar.Net
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