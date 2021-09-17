2 üniversite, yüksek lisans eğitimlerini uzaktan yapacak
Amasya ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimlerini uzaktan eğitim ile yapma kararı aldı.
|17 Eylül 2021 10:36
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