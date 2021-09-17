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Antalya'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya Kemer'de faaliyet gösteren bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi.
|17 Eylül 2021 10:52
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Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde İstihbarat Şube Müdürlüğü , Merkez Jandarma Komutanlığı, Kemer JASAT ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı.
Operasyonda 332 litre sahte içki tespit edilerek el konuldu.
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