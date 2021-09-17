Adıyamanlı ses sanatçısı 'Kahtalı Mıçe' aşı çağrısında bulundu
|17 Eylül 2021 10:59
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İlçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının önüne geçmek için 4 noktada aşı noktaları oluşturuldu.
Yüzüncü Yıl Parkı'ndaki aşı noktasını Kahta İlçe Sağlık Müdürü Aziz Emre Akay, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Parlak, 112 Acil Servis Başhekimi İshak Karakurt ile ziyaret eden Mustafa Kahtalı, 2 doz aşı yaptırdığını, zamanı geldiğinde üçüncü dozunu da olacağını belirtti.
İlçede aşı yaptırma oranının düşük olmasının üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Kahtalı, "Buna çok üzüldüm. Herkes öncelikle kendi sağlığı için lütfen aşı olsun. Bizim aşı yapmaktan başka alternatifimiz yok. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.
"Kahtalı Mıçe", ziyareti sırasında türküler de seslendirdi.
Kahta İlçe Sağlık Müdürü Aziz Emre Akay da oluşturulan aşı noktalarında herkesin randevu olmadan aşı olabileceğini belirtti.
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