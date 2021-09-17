Üç ilimizde kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
|17 Eylül 2021 11:01
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Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 29, Erzincan ve Ağrı'da 24, Kars'ta 20, Erzurum'da 19, Ardahan'da 17 derece olacağı tahmin ediliyor.
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