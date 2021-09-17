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Kahramanmaraş'ta 1006 sikke ile 137 tarihi obje ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi, bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
|17 Eylül 2021 11:05
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.M'nin (37), elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda Ceceli Mahallesi Kahramanmaraş Adana kara yolunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1006 sikke ile 137 obje ele geçirdi.
Y.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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